Wilians Araújo, de branco, conquistou em Paris sua segunda medalha paralímpica (Foto: Marcello Zambrana)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 12:10 • Rio de Janeiro

Na manhã deste sábado (7), após Arthur Cavalcante conquista o primeira medalha de ouro do judô masculino das Paralimpíadas de Paris 2024, Wilians Araújo conquistou o lugar mais alto do pódio na categoria para atletas com mais de 90 kg (J1), após vencer o atleta Ion Basoc, da Moldávia. Com a conquista, o Brasil chegou a cinco medalhas no judô nos Jogos.

O atleta brasileiro venceu o moldávio aplicando dois waza-ari, que somados resultaram em um ippon. Na campanha das Paralimpíadas, Wilians venceu Yerlan Utepov, do Cazaquistão, através de um ippon e nas semifinais venceu Ganbat Dashtseren, da Mongólia, também através de um ippon.

Natural de Riachão do Poço (PB), Wilians começou sua trajetória no judô após perder a visão aos 10 anos, em um acidente com tiro de espingarda. Tentou praticar natação e futebol de cegos, mas foi no tatame que encontrou seu melhor desempenho. Ele iniciou no judô em 2009 e, desde então, vem construindo uma carreira de destaque. Recentemente, conquistou a medalha de prata na categoria acima de 90 kg nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023.

Além de Arthur, o Brasil ainda tem outras três disputas de pódio no judô neste sábado (7). Erika Zoaga e Marcelo Casanova disputam o ouro, enquanto Rebeca de Souza luta pelo bronze.