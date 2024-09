Paralimpíadas de Paris 2024 - Atletismo - Rayane da Silva, no Stade de France. (Foto: Ana Patrícia Almeida/CPB @anapatricia.foto)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 08:35 • Rio de Janeiro

Hoje (7), na manhã do penúltimo dia de competições do atletismo nas Paralimpíadas de Paris, a delegação brasileira conquistou 4 medalhas. O destaque ficou com Rayane Soares, que conquistou a medalha de ouro e quebrou o recorde mundial dos 400m T13

A maranhense Rayane Soares conquistou a medalha de ouro nos 400m T13, destinada a atletas com deficiência visual com o tempo de 53s55, o novo recorde mundial da prova. Também subiram ao pódio Lamiya Valiyeva, do Azerbaijão, com a prata e a portuguesa Carolina Duarte, com o bronze.

Na prova dos 200m T37, os brasileiros Ricardo Mendonça e Christian Gabriel subiram ao pódio. Ricardo ficou com a medalha de prata com o tempo de 22s71 e Christian terminou com o bronze, com a marca de 22s74. Estas conquistas garantiram a melhor participação brasileira nas Paralimpíadas em número de medalhas. Até o momento são 73 medalhas conquistadas em Paris

No salto em distância T13, para atletas com deficiência visual, Paulo Henrique Reis conquistou a medalha de bronze. Em sua estreia em Paralimpíadas, o brasileiro atingiu a sua melhor marca da temporada (7,20m) e garantiu o terceiro lugar

Ontem (6), Brasil chegou a 200 medalhas paralímpicas no atletismo, além de atingir a marca de marca de 70 medalhas em Paris 2024