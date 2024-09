Lídia Cruz conquista terceira medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris

Lídia Cruz durante os 150m Medley (Foto: Douglas Magno /CPB)







Lídia Cruz conquistou a medalha de bronze nos 50m costas S4 (limitação físico-motora) das Paralimpíadas de Paris neste sábado (7). Ela terminou na terceira colocação com o tempo de 52s00 e levou o seu terceiro bronze na França.

A nadadora brasileira largou na frente, brigando pelo ouro. Ela se manteve na disputa até a metade da prova, onde acabou perdendo força. A grega Alexandra Stamatopoulu assumiu a ponta e ficou com o ouro, finalizando a prova em 50s12. A alemã Gina Boettcher foi outra a ultrapassar a brasileira. Na batida de mão, Gina terminou na frente com o tempo de 51s40. Apesar de ter ficado com a última colocação do pódio, Lídia Cruz fez o seu melhor tempo na prova, com os 52s00.

Ontem (7), a brasileira havia conquistado a prata nos 50m livres, mas acabou perdendo a medalha após ser desclassificada. Ela chegou na final como uma das favoritas ao ouro, mas acabou queimando a largada e deixou o pódio. Com a prova dos 100m costas, Lídia se despediu dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Antes de Lídia, Vitória da Silva Ribeiro amargou a última colocação nos 100m borboleta S8 (atletas com limitações físico-motoras), com o tempo de 1min16s21. A prova dela foi marcada por uma virada nos últimos metros. Jessica Long, dos Estados Unidos, ultrapassou Victoriia Ishchiulova, dos Atletas Paralímpicos Neutros, e garantiu seu quarto campeonato paralímpico da modalidade.