Petrúcio Ferreira revela susto antes de competir nas Paralimpíadas: ‘Desafio ainda maior’

Tricampeão dos 100m rasos nas Paralimpíadas de Paris, Petrúcio Ferreira sofreu um baque antes da estreia nos Jogos. O atleta teve um estiramento muscular às vésperas da primeira bateria, que daria vaga na grande final. Ao Lance!, o medalhista de ouro detalhou o momento de superação.

- Foi um desafio ainda maior, né, um desafio comigo mesmo, porque eu sei o quanto foi difícil chegar na competição, obter índice, treinar para chegar ao grande momento. E próximo do grande momento ainda tem outro desafio, que foi o meu próprio corpo reclamando de alguns treinos, eu tive um estiramento muscular que me deixou com muitas dores dias antes da prova. Eu tive muito trabalho de fisioterapia, acompanhamento médico com direito a injeções e tudo mais para recuperar o mais rápido possível para entrar na prova - disse.

Mesmo com a lesão, Petrúcio foi para semifinal e não teve o resultado que esperava. O atleta admitiu que não entrou 100% na prova e que estava inseguro.

- Entrei na prova com aquela insegurança. Será que ia dar certo? Mas consegui fazer uma boa semifinal, mas que foi assustadora. Eu me classifiquei em segundo, mas, no resultado geral, eu tive o sexto melhor tempo, então tinha cinco adversários mais fortes que eu na final. Mesmo assim, eu consegui vencer tudo isso, chegar na prova focado no que eu tinha que fazer, que era correr para ganhar medalha e foi isso que eu fiz. Entrei na prova com o objetivo de fazer uma ótima corrida e chegar em primeiro na final. Cheguei bem focado em tudo que eu tinha que fazer e consegui executar da melhor forma possível - contou.

Sobre o futuro, Petrúcio Ferreira tranquilizou os fãs. O atleta não pensa em aposentadoria e já saiu de Paris com a cabeça em Los Angeles.

- Eu saí de Paris já sonhando daqui a quatro anos. O trabalho já começa agora, né, mo próximo mês a gente começa a trabalhar tudo isso, vendo os passos que são precisos dar para chegar até Los Angeles, porque são quatro anos, então tenho que ver como a cabeça do Petrúcio vai se comportar, como o corpo do Petrúcio vai suportar todos os trabalhos, todos os treinos, pra chegar em Los Angeles. Mas eu prometo chegar lá bem, 100%, para, quem sabe, trazer um tetracampeonato paralímpico - afirmou.