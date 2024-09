Mariana Garcia concluindo a disputa por equipes (Foto: Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 11:04 • Rio de Janeiro

Na manhã deste sábado (7), o Brasil participou de três provas de ciclismo de estrada nas Paralimpíadas de Paris 2024, mas não conseguiu subir ao pódio em nenhuma delas.

Logo nas primeiras horas do dia, Carlos Alberto Gomes, competindo na categoria C1-3 (ciclistas com deficiências motoras e transtornos do movimento, de graus variados, além de diferentes níveis de amputações), terminou na 23ª posição, com o tempo de 2h07min48s. Ele ficou a 24min29s do vencedor, o britânico Finlay Graham.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na prova feminina da categoria C1-3, Sabrina Custódia completou o percurso em 2h08min24s, terminando na 14ª colocação, 29min39s atrás da campeã, Sugiura Keiko, do Japão.

Na disputa por equipes H1-5 (ciclistas que utilizam a handbike, com transtorno do movimento de baixo grau a alto grau no tronco e nas pernas ou com ausência de me), o Brasil, representado por Jady Malavazzi, Ulisses Leal e Mariana Garcia, terminou a prova com o tempo de 27min23s, a 1min33s da medalha de bronze. O pódio foi composto por França (ouro), Itália (prata) e Estados Unidos (bronze).

Ao todo, o Brasil competiu por 11 medalhas no ciclismo de estrada em Paris 2024, mas não subiu em nenhum pódio.