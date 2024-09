Thomaz Ruan celebra sua segunda medalha em Jogos Paralímpicos (Foto: Douglas Magno/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 16:43 • Rio de Janeiro

Neste fim de tarde de sábado, na última prova do dia com a participação de atletas brasileiros, Thomaz Ruan Moraes conquistou a medalha de bronze dos 400m masculino (T47). Com o resultado, o Brasil chegou a 86ª medalha nesta edição dos Jogos Paralímpicos.

O atleta brasileiro completou a prova com o tempo de 47s97, atrás dos marroquinos Ayoub Sadni (47s16) e Aymane El Haddaoui (46s65). Com essa performance, Thomaz alcançou seu melhor tempo da temporada, fechando sua participação com uma medalha de bronze. Essa foi sua segunda Paralimpíada, sendo que em Tóquio 2020, ele havia conquistado a prata na mesma prova.

Nascido em Jundiaí (SP), Thomaz nasceu com má-formação no braço direito e entrou no esporte paralímpico graças a um amigo de sua mãe, que o levou a um projeto em Jundiaí. Foi lá que ele iniciou sua trajetória no atletismo, tornando-se um dos grandes nomes da modalidade no Brasil.

A conquista em Paris coroa mais uma participação de destaque do atleta, que continua entre os melhores do mundo em sua categoria, consolidando sua trajetória no cenário paralímpico.