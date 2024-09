Brasil conquistas primeiras medalhas na canoagem nas Paralimpíadas de Paris

Luis Carlos sorri após conquistar medalha para o Brasil nas Paralimpíadas de Paris (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 09:06 • Rio de Janeiro

Luis Carlos Cardoso, no caiaque 200m KL1, e Miqueias Rodrigues, no caiaque 200m KL3 , conquistaram as primeiras medalhas do Brasil na canoagem das Paralimpíadas de Paris neste sábado (7). O primeiro ficou em segundo lugar e levou a medalha de prata com o tempo de 46s42. Enquanto o segundo levou o bronze por um centésimo de segundo.

Luis Carlos Cardoso repetiu a marca das Paralimpíadas Tóquio 2020, onde também levou a medalha de prata na prova. Ele largou bem e esteve próximo do húngaro Peter Kiss, mas o europeu disparou após os 20m e não deu mais chances aos adversários. Ele finalizou com ampla vantagem e bateu o recorde paralímpico, com o tempo de 44s55. O francês Remy Boulle acompanhou Luis Carlos de perto, mas não conseguiu ultrapassá-lo. O atleta da casa fechou a prova na terceira colocação, com o tempo de 47s01.

A medalha de Miqueias Rodrigues foi emocionante. Ele protagonizou uma disputa muito acirrada pelo pódio com o espanhol Juan Antônio. Faltando 50m para o fim da prova, Juan estava na frente do brasileiro, levando a medalha de bronze. Mas Miqueias fez um final de prova fortíssimo e a definição teve que ser através do photo finish. No fim, o brasileiro subiu no pódio por um centésimo. Ele finalizou a disputa em 40s75, enquanto o espanhol fez em 40s76. O ouro foi do argelino Brahim Guendou e a prata, do australiano Dylan Littlehales.

Além deles, Fernando Rufino de Paulo, Debora Ribeiro Benevides e Mari Santilli também foram às finais de suas respectivas classes, mas não atingiram o pódio. Fernando terminou na sexta posição nos 200m KL2; Debora, na quinta posição geral dos 200m VL2 feminino; e Mari, na sexta posição na final A do VL3. Amanhã (8), o Brasil ainda será representado na canoagem por Adriana Gomes Azevedo nos 200m KL1, e Aline Furtado de Oliveira nos 200m KL3. As provas ocorrem na madrugada do último dia das Paralimpíadas de Paris.