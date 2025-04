Entenda o impacto da lesão de Gabriel Magalhães ao Arsenal

Visto como um dos melhores zagueiros do mundo atualmente, Gabriel Magalhães sofreu lesão na coxa e não atuará mais na temporada do Arsenal. A baixa pesa, e muito, nas projeções dos Gunners para a reta final do calendário, especialmente na Champions League, em que duelarão contra o Real Madrid por uma vaga na semifinal.

Apesar do otimismo em relação ao retorno de Bukayo Saka, Arteta agora não poderá contar com um dos seus pilares defensivos para os jogos mais importantes da temporada do Arsenal. Sólido ao lado do francês William Saliba, Gabriel Magalhães era um dos mais regulares dos Gunners.

Gabriel somou mais de três mil minutos na temporada, totalizando 42 partidas, sendo 40 como titular. O reflexo de sua solidez defensiva são os números: o Arsenal sofreu apenas seis gols em oito jogos da fase de grupos. No mata-mata, o número também foi bom.

Por se classificar de forma direta para as oitavas de final, o Arsenal somou apenas duas partidas até aqui. A primeira delas garantiu a vaga por si só, com a equipe goleando o PSV, fora de casa, por 7 a 1. A volta, com titulares poupados, acabou em 2 a 2. Com isso, a média de gols sofridos aumentou.

Olhando para o recorte da Premier League, os números melhoram ainda mais. O Arsenal sofreu apenas 25 gols, sendo assim a defesa menos vazada de toda a competição. Gabriel Magalhães foi titular em 28 dos 30 jogos do time que figura a segunda colocação.

No clube londrino desde 2020, Gabriel Magalhães tem grande impacto como um todo. O aproveitamento dos Gunners é 20% maior com o brasileiro em campo.

Gabriel Magalhães faz comemoração de Depay (Foto: Reprodução/Instagram)

Números do Arsenal com e sem Gabriel Magalhães 📊

Com Gabriel Magalhães Sem Gabriel Magalhães Jogos 160 22 Vitórias 102 9 Empates 25 6 Derrotas 33 7 Aproveitamento 63,7% 40,9%

Arsenal e Real Madrid começam a duelar por vaga na semifinal da Champions a partir da próxima terça-feira (8), com o jogo de ida sendo realizado no Emirates Stadium, em Londres. A volta, no Santiago Bernabéu, será na semana seguinte, dia 16 de abril.