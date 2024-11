Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 14:46 • São Paulo (SP)

Yuri Alberto agitou internautas neste sábado (16) após perceberem que o atacante do Corinthians havia apagado as fotos que tinha em seu Instagram com sua namorada. Fãs na web especulam que se o término seja confirmado, a decisão pode ter sido motivado por uma possível mudança de Yuri de país, caso deixe o Corinthians.

Yuri Alberto pode estar de saída do Corinthians

O jogador tem contrato com o Corinthians até o final de 2027. A multa rescisória estipulada pelo Timão ultrapassa os R$ 300 milhões. Mesmo com tantas garantias, o presidente do clube, Augusto Melo, passa a ser cada vez mais questionado sobre onde o goleador vai jogar em 2025.

Na janela do meio deste ano, Yuri Alberto foi sondado por dois clubes do futebol inglês: West Ham e Southampton. Segundo informações do "UOL", a oferta do Southampton seria de R$ 18 milhões pelo empréstimo de um ano e dobrava o valor em caso de compra após o período pré-estabelecido.

O Corinthians recusou a proposta, mas Yuri Alberto admitiu que, naquele momento, em que vivia uma má fase e era bastante criticado pela Fiel, pensou em sair do Timão.