Paralimpíadas: Marcelo Casanova conquista medalha de bronze

Marcelo Casanova -JUDO - Jogos Parapanamericanos de Jovens Bogotá 2023, no Coliseo El Salitre, em Bogotá, na Colômbia. (Foto: Alessandra Cabral)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 13:20 • Rio de Janeiro

Hoje (7), no penúltimo dia das Paralimpíadas de Paris, Marcelo Casanova conquistou a medalha de bronze no Judô até 90kg da classe J2, para atletas que possuem algum nível de percepção visual, mas com limitações significativas.

Na sua primeira participação em Jogos Paralímpicos, Marcelo Casanova derrotou o italiano Simone Cannizzaro. o jovem brasileiro de 21 inaugurou o placar do combate com um Waza-ari logo após o primeiro minuto de confronto, o que foi suficiente para conquistar sua primeira medalha nas Paralimpíadas

Marcelo tem deficiência visual em decorrência do albinismo. Natural de Caxias do Sul (RS), Marcelo começou na modalidade aos nove anos de idade por influência do pai, que já praticava o esporte. Em boa parte de sua trajetória, o gaúcho competiu no judô convencional. Apenas em 2021, o atleta entrou no esporte paralímpico.

Na manhã deste sábado (7), outros dois brasileiros conquistaram medalha no judô. A primeira conquista do penúltimo dia das Paralimpíadas foi o ouro de Arthur Cavalcante na categoria até 90kg, a primeira de ouro entre os homens na modalidade. Já na categoria acima de 90kg - J1, Wilians Araújo também o lugar mais alto do pódio.