Pivô em polêmica antes e durante o clássico contra a Argentina, Raphinha se tornou o foco do futebol sul-americano de uma semana pra cá. Antes, o brasileiro vinha se destacando por suas atuações nível Bola de Ouro. Agora, porém, ficou marcado por uma declaração em que alfinetava os hermanos. Na quarta-feira (2), o camisa 11 do Barça se reencontrou com alguns deles. Ao apito final, uma cena chamou a atenção.

Há pouco mais de uma semana, Raphinha foi entrevistado por Romário e afirmou que daria "porrada" nos argentinos na partida pelas Eliminatórias. Fato é que o atacante não só recebeu algumas entradas mais pesadas em campo, como também a Seleção Brasileira perdeu por 4 a 1. Na quarta, de volta aos gramados pelo Barcelona, o jogador se reencontou com Rodrigo De Paul.

Ao longo dos 90 minutos, dessa vez, Raphinha levou a melhor, com o Barcelona vencendo por 1 a 0 e avançando à final da Copa do Rei. Nos túneis de acesso aos vestiários, o brasileiro e o argentino se encontraram, mas dessa vez, para selar a paz entre os dois.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Raphinha esperando De Paul sair do gramado para cumprimentá-lo. Os dois se abraçam, conversam e trocam de camisa. Barrios, também argentino, passa pelo brasileiro e o cumprimenta como forma de respeito.

Veja a atitude de Raphinha com De Paul:

A cena entre Raphinha e Rodrigo De Paul não foi a primeira envolvendo uma trégua entre brasileiros e argentinos ao longo dos últimos dias. Ainda no jogo entre Brasil e Argentina, foi possível ver o técnico Lionel Scaloni abraçando e conversando com o jogador.

Em campo, Raphinha foi um dos jogadores mais "caçados" pela Argentina justamente por conta de sua declaração polêmica. O atacante recebeu cartão amarelo por discussão ao longo do jogo e também foi cobrado diretamente por alguns rivais, como Otamendi e Dibu Martínez.