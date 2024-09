REBECA SILVA - atleta brasileira nas Paralimpíadas de Paris. (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 14:24 • Rio de Janeiro

Hoje (7), penúltimo dia de competições nas Paralimpíadas de Paris, Rebeca Silva foi campeã no judô acima de 70kg (J2). Com essa conquista, o Brasil iguala o número de medalhas de ouro conquistadas em Tóquio-2020 (22), o maior número do país em uma edição dos Jogos Paralímpicos.

A brasileira venceu a decisão contra a cubana Sheyla Estupian. A atleta de 23 anos finalizou o duelo com um Ippon por imobilização faltando pouco menos de 30 segundos para o fim e garantiu a quarta medalha de ouro do judô brasileiro em Paris

Rebeca é natural de São Bernardo do Campo (SP) e compete na classe J2, para atletas que conseguem definir imagens. O triunfo de Rebeca Campos finaliza a participação do Brasil no judô nas Paralimpíadas de Paris. Ao todo, foram 4 ouros, 2 pratas e 2 bronzes. Além disso, também consagrou a campanha brasileira como a melhor da história do país nos Jogos Paralímpicos

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Hoje (7), além de Rebeca Silva, dois atletas brasileiros conquistaram o lugar mais alto do pódio no judô. Arthur Cavalcante conquistou a primeira medalha de ouro do judô masculino das Paralimpíadas de Paris 2024. Além de Cavalcante, Wilians Araújo conquistou o lugar mais alto do pódio na categoria para atletas com mais de 90 kg (J1).