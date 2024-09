Arthur (quimono branco) na final contra o britânico Daniel Powell (Foto:







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 11:38 • Rio de Janeiro

Nesta manhã de sábado (7), Arthur Cavalcante conquistou a medalha de ouro no judô na categoria até 90kg da classe J1 (cegos totais ou com percepção de luz). Esta foi a primeira medalha de ouro do judô masculino nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Na final da competição, Arthur garantiu a medalha de ouro após aplicar um ippon no atleta britânico, Danie Powell, coroando uma campanha impecável. Todas as lutas do brasileiro foram vencidas por ippon, demonstrando seu domínio técnico. Nas quartas de final, ele derrotou Turgan Abdiev, do Uzbequistão, e, na semifinal, superou o turco Yasin Cimciler. Arthur agora entra para a história do esporte paralímpico nacional com sua conquista, somando-a às duas pratas obtidas no Parapan de Santiago 2023 e nos Jogos da IBSA.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Arthur, natural de Natal (RJ), superou sua perda de visão para se tornar campeão paralímpico de judô em Paris 2024. Diagnosticado com retinose pigmentar, o brasileiro começou a perder a visão aos 2 anos e, aos 18, ficou completamente cego. A transição para o judô aconteceu na adolescência, quando a cegueira o impediu de continuar jogando futebol e andando de bicicleta. Antes das Paralimpíadas, Arthur já havia conquistado pratas nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 e nos Jogos Mundiais da IBSA 2023, ambos na categoria até 90kg.

Além de Arthur, o Brasil ainda tem outras quatro disputas no judô neste sábado (7). Willians Araújo, Erika Zoaga e Rebeca de Souza disputam o ouro, enquanto Marcelo Casanova luta pelo bronze.