Brasil é dominado e perde para o Canadá na disputada pela medalha de bronze do vôlei sentado feminino

Seleção feminina após derrota para os Estados Unidos na semifinal das Paralimpíadas de Paris (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 12:22 • Rio de Janeiro

O Brasil perdeu a disputa pela medalha de bronze do vôlei sentado feminino das Paralimpíadas de Paris para o Canadá por 3 sets a 0 neste sábado (7). Após duas edição de Paralimpíadas seguidas subindo ao pódio com o bronze, a seleção feminina não teve chances e as canadenses conquistaram uma medalha inédita para o seu país.

O primeiro set foi marcado pelo número impressionante de dez aces do Canadá, enquanto o Brasil não marcou nenhum ponto desta forma. A atleta Heidi Peters foi responsável por oito deste dez saques com pontuação. O início do jogo foi equilibrado, mas Heidi logo tratou de desequilibrar. Quando o placar estava em 7 a 4 para o Canadá, ele foi para a linha de saque e deu um show. Dos quarto pontos marcados em sequência pelas canadenses, três foram aces dela, e a diferença chegou a 7 pontos. O Canadá levou o primeiro set por 25 a 15.

No segundo, as canadenses seguiram dominando. Apesar do bom início do Brasil, abrindo 4 a 1, as adversárias se mantiveram tranquilas para reverter o resultado em 7 a 6 e logo abrir uma vantagem de 11 a 7. Dessa vez, os aces não tiveram tanta diferença, foram 2 para cada equipe. Entretanto, depois que assumiram a ponta, a equipe da América do Norte não deu mais chances para o Brasil e fechou o set em 25 a 18.

O terceiro set, que viria ser o último, teve uma disputa mais equilibrada com as equipes se alternando na liderança até a parcial de 9 a 9. Então, o seleção brasileira conseguiu abrir 4 pontos de vantagem e esboçou uma reação, que precisaria ser história, com 13 a 9. Mas, como no segundo set, logo sofreu um revés. O Canadá buscou um empate em 14 a 14 e dominou o restante do jogo para levar a medalha inédita. As canadenses chegaram a abrir uma vantagem de 20 a 15 antes de fechar a parcial em 25 a 18 e conquistar o bronze.

Dessa forma, o vôlei sentado brasileiro se despede de Paris 2024 sem uma medalha na modalidade. A equipe masculina, que é vice-líder do ranking mundial e era uma das favoritas ao pódio, parou logo na fase de grupos com 2 derrotas e 1 vitória.