Expo Brasil Paralímpico: confira a programação da primeira edição

O primeiro dia do evento organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) começa nesta quarta-feira (20), às 15h (de Brasília). O Expo Brasil Paralímpico acontece no Centro de Convenções São Paulo Expo, na Zona Sul da capital paulista.

O evento promete ser a maior feira de inclusão e acessibilidade da América Latina. Paralelamente, de maneira inédita, acontecerá o VII Congresso Paradesportivo Internacional, que oferecerá área para debates e palestras sobre o paradesporto como tema principal direcionado a estudantes e profissionais que atuam ou têm o interesse em atuar com o esporte paralímpico.

Brasil x Turquia, na Arena Sul, nos Jogos Paris 2024. (Foto: Ana Patrícia Almeida/CPB @anapatricia.foto)

Com isso, além de ter a oportunidade de participar de atrações imersivas com todas as modalidades esportivas das confederações, o público poderá aprofundar o conhecimento no esporte paralímpico através de palestras ministradas por profissionais do esporte.

Entre alguns dos palestrantes estão Mizael Conrado, presidente do CPB e bicampeão paralímpico no futebol de cegos, Mirtes Stancanelli, nutricionista do Palmeiras e Eduardo Henrique De Rose, membro fundador da Agência Mundial Antidoping (WADA).

➡️Confira algumas das principais palestras da programação (sujeita à alterações)

20 de Novembro

15h - 16h30

Palestra: Esporte Paralímpico e a deficiência visual

Palestrante: Alessandro Tosim (CBDV)

Moderador: Luis Felipe Castelli (CBDV)

Palestra: Biomecânica e tecnologia: aplicação no Esporte Paralímpico

Palestrante: Augusto Barbosa (CPB)

Moderador: Samuel Bento (CPB)

17h30 - 19h

Palestra Magna: Palestra de abertura

Palestrante: Mizael Conrado (CPB)

Moderador: Alberto Martins da Costa (Praia Clube)

21 de Novembro

9h - 10h30

Palestra Magna: Atualizações no Código Internacional de Classificação

Palestrante: João Paulo Casteleti de Souza (CPB)

Moderdor: João Antônio Fonseca Borges (CPB)

11h - 12h30

Mesa Redonda: Cenário de Formação de Treinadores no Esporte Paralímpico

Palestrantes: Taísa Beli (UNICAMP). Ricardo Tanhoffer (ABRC) e Mayara Erbes Ranzan (CPB)

Moderador: Eduardo Leonel (CPB)

14h - 15h30

Palestra: Mulher Atleta: Otimizando o desempenho das mulheres no Esporte Paralímpico

Palestrante: Maita Poli de Araujo (CPB)

Moderadora: Andrea Miranda (CBC)

22 de Novembro

9h - 10h30

Palestra Magna: Modelos de gestão e governança do Esporte Paralímpico

Palestrante: David Legg (Calgary University)

Moderador: Ciro Winckler (UNIFESP)

11h - 12h30

Mesa Redonda: Estratégias de Recuperação no Esporte Paralímpico

Palestrantes: Andressa da Silva (UFMG), Mauro Melloni (CPB), Mirtes Stancanelli (Palmeiras)

Moderadora: Monique Moreira (CPB)

14h - 15h30

Palestra: Carreira do Atleta Paralímpico

Palestrante: Jacqueline Patatas (Wheelchair Rugby Canada)

Moderadora: Simone Camargo (CPB)

23 de Novembro

9h - 10h30

Mesa Redonda: O doping no Paradesporto: causas e consequências

Palestrantes: Eduardo Henrique De Rose (UFRGS), Adriana Taboza (ABCD) e Hesojy Gley (CPB)

Moderadora: Nuria Yne Kajimoto (CPB)

Mesa Redonda: Avaliação no Esporte Paralímpico de alto rendimento

Palestrantes: Irineu Loturco (NAR), Ciro Winckler Oliveira Filho (UNIFESP) e Thiago Lorenço (CPB)

Moderador: Alex Sabino (CPB)

11h - 12h30

Palestra Magna: Jet lag e ritmo circadiano no desempenho do atleta Paralímpico

Palestrante: Bem Edwards (John Moores University)

Moderadora: Andressa da Silva (UFMG)

