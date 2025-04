Campeã paralímpica de Judô, Rebeca Silva lançou um documentário nesta terça-feira (29) durante o Collab Summit, no Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a judoca falou sobre o lançamento e das expectativas para as Paralimpíadas de Los Angeles, em 2028. Veja vídeo:

continua após a publicidade

Sobre o ciclo paralímpico de Los Angeles, a atleta espera um esporte paralímpico mais forte. A preparação começou em 2025 e segue até a pira ser acesa nos Estados Unidos:

— Acredito que será um ciclo muito forte, o de Paris já foi repleto por competições e adversários novos. Tem tudo para evoluir mais ainda o esporte paralímpico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A atleta começou a carreira no judô ainda criança. Ela diz que era muito agitada e os pais sempre responderam com o esporte. Ela reiterou que os atletas passam por muitas dificuldades até atingirem um triunfo no esporte.

Rebeca Silva nos Jogos Parapan de Santiago, em 2023 (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

Rebeca Silva lança documentário

"O Caminho da Vitória", lançado oficialmente nesta terça-feira, conta a jornada de Rebeca Silva até a conquista do ouro nos jogos olímpicos de Paris. A obra visa valorizar o esporte paralímpico e fazer com que mais pessoas conheçam a atleta. O documentário está disponível gratuitamente no YouTube do EMuseu do Esporte.

continua após a publicidade

— Espero que as pessoas vejam que apesar de você ter uma decepção, uma tristeza ou uma deficiência, que você acha que te limita, aquilo é só um obstáculo para passar por cima e, se você passar por cima, terá uma grande recompensa no final — responde a atleta quando perguntada sobre o impacto que busca causar com o documentário.

➡️ Paralimpíadas: Rebeca Silva é campeã no judô e Brasil iguala recorde de medalhas de ouro

O documentário de Rebeca Silva busca inspirar outros atletas brasileiros. Sobre suas inspirações no esporte, a judoca citou nome de colegas de treinos e treinadores.

Rebeca Silva e colegas do Judô (Foto: Reprodução/Instagram)

— São mais parceiros de treinos, família… Eu tenho pessoas que estão sempre comigo, tem o Thiego Marques, a Alana Maldonado. O Antônio Tenório, que treinei com ele há algum tempo. São várias inspirações que estão junto comigo na tatame — afirma.