Carol Santiago revela relação com a natação e dá detalhes sobre treino: ‘Muita dedicação’

Carol Santiago com a medalha de ouro que a tornou maior campeão brasileira paralímpica (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 10:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Dona de dez medalhas paralímpicas, Carol Santiago deu show nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, a nadadora conquistou três ouros e duas pratas e se tornou a maior campeã paralímpica do Brasil. Com todas essas marcas, a atleta contou como foi a preparação em diversas modalidades, como o esporte foi mudou a vida dela e também comentou sobre o futuro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carol nasceu com síndrome de Morning Glory, uma alteração na retina que reduz o campo de visão. Em evento realizado pela Petrobras, a pernambucana contou como a natação mudou a vida dela e como o esporte ajudou ela a lidar com a com a rara condição.

É o que eu mais amo fazer desde que eu tenho 4 anos de idade. Eu tive várias fases com a natação, eu usava a natação pra me sentir incluída, depois eu usava a natação pra me sentir viva e agora eu uso a natação, na verdade eu amo a natação. Uma relação de amor depois de paralímpico.

➡️ Governo de São Paulo homenageia delegação paralímpica e altera nome da estação de metrô

Medalhista em cinco modalidades diferentes, Carol Santiago deu detalhes sobre a preparação que faz para ser uma das melhores do mundo em qualquer tipo de prova. A nadadora também brincou que a superstição faz parte na vida de atleta.

O treinamento é muito duro. Eu gostaria realmente de ter mais tempo pra treinar mais, mas não é possível. Então a gente foca nas provas principais e o resto vai com talento e coração. E aí a gente conta com a torcida de todo mundo. Eu disse até assim, esses Jogos foram da "mandinga", porque tudo que eu dizia, não podia porque vai "zicar". Mas é mais ou menos assim. E a gente treina bastante, a gente se dedica muito. A gente se preparou durante 3 anos, eu digo que essas medalhas aqui, é a realização de um grande sonho. E tudo que a gente faz, nada mais é do que se dedicar 100% a amar tanto e desejar tanto um objetivo que a gente é capaz de abrir mão de certas coisas para poder chegar ao máximo preparado neles.

Carol Santiago nos Jogos Paralímpicos Paris 2024 (Foto: Marcello Zambrana/CPB)

Sobre o futuro, a nadadora está aproveitando as férias após campanha histórica nas Paralimpíadas. Carol retorna aos treinamentos no próximo mês e vai analisar com cautela os próximos passos.

Eu estou de férias desde a minha última prova, um segundo depois da minha última prova. Então a ideia agora é descansar, poder clarear um pouco a mente, vou retornar dia 7 para o CT e avaliar tudo que a gente fez e ver a possibilidade de ser melhor do que a gente já foi. Porque a minha ideia é sempre essa, a gente estava em Tóquio. Aí vamos para Paris? Vamos. A gente tem condição de ser melhor do que a gente foi agora? Temos. Aí a gente foi e a ideia vai ser essa, avaliar e ver se a gente tem essa condição. Se a gente tiver essa condição, vamos até Los Angeles.