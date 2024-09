Paralimpíadas: Erika Zoaga conquista medalha de prata no judô

Erika Zoaga (branco), atleta brasileira nas Paralimpíadas de Paris. (Foto; reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 12:32 • Rio de Janeiro

Na manhã de hoje (7), Erika Zoaga conquistou a medalha de prata no judô acima de 70kg classe J1 nas Paralimpíadas de Paris ao perder para ucraniana Anastasilia Harnyk no penúltimo dia de competições.

A brasileira não foi capaz de parar a atleta da Ucrânia, número 1 do ranking mundial, que confirmou o favoritismo e venceu o confronto em 32 segundos com um Ippon. Este é o segundo combate entre as duas judocas. No mundial de Baku 2022, Erika também perdeu para Anastasilia na disputa pelo lugar mais alto do pódio

A experimente atleta brasileira de 36 anos venceu a venezuelana Danita Sanabria nas quartas de final e, na semifinal, venceu a turca Nazan Akin. Esta é a segunda medalha de prata do Brasil no judô nas Paralimpíadas de Paris

Até o momento, o Brasil já conquistou 6 medalhas no Judô nas Paralimpíadas de Paris 2024. Mais cedo, Arthur Cavalcante conquistou a medalha de ouro no judô masculino para o Brasil. O brasileiro venceu a final da categoria até 90kg na classe J1, para atletas totalmente cegos ou com pouca percepção de luz.