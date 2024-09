Brasil encerra participação na natação paralímpica com o 4º lugar no revezamento misto 4x100m livres

Phelipe Rodrigues durante Jogos Paralímpicos Paris 2024 (Foto: Douglas Magno /CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 16:06 • Rio de Janeiro

A equipe de revezamento misto do Brasil atingiu a quarta colocação nos 4x100m livres das Paralimpíadas neste sábado (7) e ficou fora do pódio. Com isso, o país encerrou sua participação com 26 medalhas no total, com 7 ouros, 9 pratas e 10 bronzes.

O desempenho da equipe brasileira não foi bom durante a maior parte da prova. Os primeiros 100m foram de Mariana Gesteira, que se manteve na sexta posição em todo momento. Porém, Talisson Glock não conseguiu manter a sexta colocação. Ele foi ultrapassado por Ariel Martinez, da Espanha, e entregou a sétima colocação para Cecilia Araújo. E o Brasil caiu mais uma posição. Dessa vez, o francês Emiline Pierre passou a atleta brasileira.

Nos últimos 100m, Phelipe Rodrigues deu um sopro de esperança para o Brasil. Logo na entrada da piscina ele passou para a sexta posição e arrancou para quinta. No fim da prova, Phelipe conseguiu chegar na quarta colocação. O ouro foi da Itália, que finalizou em 4min01s54 e estabeleceu o novo recorde mundial. Austrália e Estados Unidos completaram o pódio, na segunda e terceira colocação, com os recordes da Oceania e das Américas, respectivamente.

Ao todo, foram 26 medalhas conquistadas pela modalidade na competição em Paris. Os atletas que tiveram destaque foi Carol Santiago e Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, que conquistaram três medalhas de ouro cada. Carol se tornou a mulher com mais ouros paralímpicos pelo Brasil. Gabrielzinho deu um show de carisma nas piscinas da França.