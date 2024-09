Rodolpho Riskalla e seu cavalo Denzel em Paris (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 17:23 • Rio de Janeiro

O sétimo dia de competições das Paralimpíadas de Paris 2024 chegou ao fim, e o Lance! mostra para você os destaques, incluindo as medalhas do Brasil e as performances dos nossos atletas nas demais modalidades.

Hipismo

Na manhã desta quarta-feira (4), uma abelha interrompeu as esperanças de pódio de Rodolpho Riskalla no adestramento do hipismo das Paralimpíadas de Paris. Durante a prova de adestramento individual grau IV, a abelha assustou o cavalo, Denzel, causando um movimento brusco que resultou na perda de pontos cruciais para o conjunto brasileiro. A competição é destinada a atletas com deficiências físicas moderadas ou visuais, e o incidente afastou Rodolpho das primeiras colocações. Embora tenha ficado fora do pódio na prova de adestramento, a sétima posição garantiu a presença de Rodolpho na final do freestyle, que vai ocorrer no sábado (7).

Natação

Carol Santiago conquistou sua sexta medalha de ouro em Paralimpíadas ao vencer a final dos 100m livres (S12) com o tempo de 59s30. A brasileira já tinha conquistado outros dois ouros nos 100m costas (S12) e 50m livre (S13). A outra brasileira na competição, Lucilene Sousa, teve uma boa performance ao virar os primeiros 50 metros na segunda colocação, mas foi ultrapassada na metade final e terminou a prova na sexta colocação com o tempo de 1min02s47.

Nos 50m costas SB3, Patrícia Santos conquistou sua primeira medalha individual em Paralimpíadas com o tempo de 58s31. Ela ficou na segunda colocação e levou a prata. Nova recordista paralímpica com 53s25, a medalhista de ouro foi Mônica Boggioni, da Itália. Lídia Cruz também participou da prova e terminou na 6ª, com 1min04s10.

A equipe brasileira de revezamento 4x100m - 49 pontos conquistou a medalha de prata nas Paralimpíadas de Paris. O quarteto formado pelo catarinense Matheus Rheine, o carioca Douglas Matera, a paraense Lucilene Sousa e a pernambucana Carol Santiago terminou a prova na segunda colocação.

Mariana Ribeiro conquistou sua segunda medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris ao ficar na terceira colocação dos 100m livre (S9). A atleta brasileira concluiu a prova com o tempo de 1min02s22.

Atletismo

No sétimo dia de competições nas Paralimpíadas, Bartolomeu Chaves, mais conhecido como Passarinho, garantiu mais uma medalha para o Brasil nesta edição dos Jogos Paralímpicos. Em prova acirrada até o final, o atleta brasileiro subiu ao segundo lugar mais alto do pódio dos 400m – T53.

Wanna Brito conquistou a medalha de prata no arremesso de peso da classe F32 (destinada a atletas com transtorno do movimento e falta de coordenação motora de alto grau, afetando o tronco, as pernas, além dos braços e mãos) durante as Paralimpíadas de Paris 2024 ao arremessar para 7,89m.

Verônica Hipólito conquistou a medalha de bronze nos 100m T36 das Paralimpíadas de Paris. Com o tempo de 14s24, ela voltou a levar uma medalha paralímpica após as conquistas do Rio 2016. O ouro ficou com a chinesa Yiting Shi, com 13s39, novo recorde olímpico, e a prata com a neozelandesa Danielle Aitchison. Outra brasileira, Amira Brito queimou a largada e foi desclassificada.

Ariosvaldo Fernandes, o Parré, conquistou sua primeira medalha nas Paralímpiadas ao ficar com o bronze nos 100m da classe T53 (atletas de corrida em cadeira de rodas com transtorno do movimento de alto grau no tronco e nas pernas.

Halterofilismo

A brasileira Lara Lima conquistou uma medalha inédita para o Brasil em Paralimpíadas ao ficar com o bronze no halterofilismo na categoria até 41Kg. Ela levantou 109 kg e ficou na terceira colocação do levantamento de peso. Essa foi a 50º medalha do Brasil nas Paralimpíadas de Paris, que estreou na modalidade nesta edição.

Golbol

A seleção brasileira masculina de golbol perdeu para a Ucrânia por 6 a 4 na semifinal e ficou de fora da final das Paralimpíadas de Paris. Os atuais campeões paralímpicos vão disputar a medalha de bronze contra a China, nesta quinta-feira (5), às 8h15 (horário de Brasília).

A seleção brasileira feminina de golbol foi derrotada pela Turquia por 3 a 1, em partida realizada na Arena Paris 6. A equipe brasileira chegou às semifinais das Paralimpíadas após vencer a seleção japonesa por 2 a 0.

Ciclismo

Ao todo seis brasileiros competiram nas provas do ciclismo de estrada no sétimo dia de competições das Paralimpíadas. Jady Malavazzi e Lauro Chaman foram os melhores brasileiros, ambos finalizaram suas provas no quarto lugar.

Tênis

Ymanitu Silva e Leandro Pena buscavam a primeira medalha do Brasil no tênis em cadeira de rodas em Paralimpíadas na história, mas saíram derrotados na disputa pelo bronze em Rolang Garros nesta quarta-feira (4). Os sul-africanos Donald Ramphadi e Lucas Sithole venceram a disputa do Quad por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 10/8, e conquistaram a primeira medalha de seu país na modalidade.

Vôlei sentado

A equipe masculina de vôlei sentado foi derrotada pela seleção do Cazaquistão na disputa do quinto lugar por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 19, 25 a 18 e 25 a 19.

Confira o quadro de medalhas

1º - China - 61 ouros 45 pratas 27 bronzes (total: 133)

2º - Grã-Bretanha - 33 ouros 25 pratas 16 bronzes (total: 74)

3º - Estados Unidos - 25 ouros 25 pratas 11 bronzes (total: 61)

4º - Países Baixos - 16 ouros 7 pratas 5 bronzes (total: 28)

5º - França - 15 ouros 17 pratas 18 bronzes (total: 50)

6º - Brasil - 15 ouros 14 pratas 27 bronzes (total: 56)