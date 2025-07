Neymar voltou a encantar a imprensa internacional com a camisa do Santos. O camisa 10, de contrato renovado com o Peixe, foi titular no amistoso com a Desportiva Ferroviária, na quinta-feira (10), e marcou o primeiro gol do duelo, em cobrança de pênalti com categoria.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Neymar antes de jogo do Santos repercute: ‘Ídolo’

A atuação também contou com uma assistência do craque para Guilherme anotar o segundo da vitória por 3 a 1 no confronto. O jornal espanhol "As" rasgou elogios ao jogador pelo desempenho na Vila Belmiro.

- Neymar continua sendo Neymar. Após um mês afastado por lesão, o craque e líder santista fez um retorno triunfal no amistoso contra a Desportiva Ferroviária, que terminou com vitória por 3 a 1. O ex-jogador do PSG ainda marcou um pênalti e deu uma assistência. Com tranças nos cabelos e um sorriso no rosto, Neymar mais uma vez se sentiu confortável, revigorado e cheio de sua energia característica - escreveu o periódico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Neymar fez gol e deu assistência em amistoso do Santos (Foto: Divulgação)

O triunfo no amistoso também teve a estreia de Robinho Jr, filho de Robinho, jogador com passagens por Santos e Real Madrid que está preso desde março de 2024 por agressão sexual coletiva na Itália. O jovem, que recebe mentorias do astro, de apenas 17 anos entrou na segunda etapa e participou da construção do terceiro tento do amistoso, anotado por Diego Pituca.

continua após a publicidade

- Neymar revolucionou o Brasil. Sua transferência para o Santos, com atuações que iam de vento em popa (incluindo um gol olímpico), lembrava em alguns momentos o prodígio que um dia rumou ao Barcelona. Em meio ao furor gerado pelo capitão da Canarinha, surgiu a figura de Robinho Jr. O jovem jogador das categorias de base dividiu vários treinos com o camisa 10 e é um dos jogadores mais promissores da base do Santos - completou o diário ibérico.

Depois do amigável realizado na Baixada, o Santos de Neymar volta a campo de maneira oficial na próxima quarta-feira (16), diante do Flamengo, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.