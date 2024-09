Wanna no mundial de Kobe em 2024 (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 17:13 • Rio de Janeiro

Na tarde desta quarta-feira (4), Wanna Brito conquistou a medalha de prata no arremesso de peso da classe F32 (destinada a atletas com transtorno do movimento e falta de coordenação motora de alto grau, afetando o tronco, as pernas, além dos braços e mãos) nas Paralimpíadas de Paris 2024 ao arremessar para 7,89m. Na competição realizada no Stade de France, a atleta da Ucrânia, Anastasiia Moskalenko, quebrou o recorde mundial (8m) e ficou com a medalha de ouro.

Diagnosticada com paralisia cerebral no momento do parto, Wanna começou sua trajetória no esporte através da natação em 2018. No final de 2019, motivada pelo técnico Marlon Gomes, ela fez a transição para o atletismo. Sua estreia em competições ocorreu em 2020, e ela rapidamente ganhou destaque no cenário paralímpico nacional após o Meeting Paralímpico Macapá 2022.

No Mundial de Kobe 2024, Wanna Brito alcançou o ouro no arremesso de peso e no lançamento de clubes, consolidando seu sucesso e destacando-se como uma das principais atletas da sua classe. Sua conquista em Paris 2024 reforça seu brilhante desempenho e dedicação ao atletismo paralímpico.

A outra brasileira na prova, Giovanna Boscolo terminou na nona colocação com a marca de 5,61m.