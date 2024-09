Parré celebra sua primeira medalha em Jogos Paralímpicos (Foto: Douglas Magno/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro

Na tarde desta quarta-feira (4), Ariosvaldo Fernandes, o Parré, conquistou sua primeira medalha nas Paralímpiadas ao ficar com o bronze nos 100m da classe T53 (atletas de corrida em cadeira de rodas com transtorno do movimento de alto grau no tronco e nas pernas.

O ouro ficou com o atleta da Arábia Saudita, Asbulrahman Alqurashi, que concluiu a prova com o tempo de 14s48 e a prata com o tailandês Pongsakorn Paeyo (14s66).

O atleta brasileiro, que enfrentou a poliomielite aos 18 meses e ficou com os membros inferiores paralisados, começou sua jornada esportiva no basquete em cadeira de rodas, introduzido ao esporte por seu professor de Educação Física aos 17 anos. Após competir na modalidade até 2002, ele fez a transição para o atletismo, onde alcançou grandes conquistas.

Entre suas principais vitórias estão o ouro nos 100m e 400m nos Jogos ParapanAmericanos de Santiago 2023 e a prata no revezamento 4x100m. Além disso, no Mundial de Kobe 2024, ele conquistou a medalha de prata nos 100m, destacando-se consistentemente no cenário internacional.