Jéssica Vitorino realiza defesa na partida contra a Turquia (Foto: Ana Patrícia Almeida/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 16:22 • Rio de Janeiro

Na tarde desta quarta-feira (4), a seleção brasileira feminina de golbol foi derrotada pela Turquia por 3 a 1, em partida realizada na Arena Paris 6. A equipe brasileira, chegou às semifinais das Paralimpíadas após vencer a seleção japonesa por 2 a 0.

A Turquia, atuais bicampeãs paralímpicas e campeãs mundiais, já havia enfrentado as brasileiras na fase de grupos, onde o confronto havia terminado em um empate de 3 a 3. A equipe turca confirmou seu favoritismo com a vitória na semifinal, avançando para a final do torneio.

Agora, as mulheres do Brasil vão lutar pelo bronze contra as chinesas, em uma partida marcada para esta quinta-feira (5) às 10h (horário de Brasília). A seleção brasileira busca conquistar a medalha paralímpica depois de ter alcançado a quarta colocação nas edições de Atenas 2004, Rio 2016 e Tóquio 2020.

Na final do torneio feminino de golbol em Paris, a Turquia vai enfrentar Israel, que venceu a China por 2 a 1 na outra semifinal.