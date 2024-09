Carol Santiago conquista seu sexto ouro em Paralimpíadas 

Carol Santiago celebra sua terceira medalha de ouro em Paris (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 12:57 • Rio de Janeiro

Na tarde desta quarta-feira (4), Carol Santiago conquistou sua sexta medalha de ouro em Paralimpíadas ao vencer a final dos 100m livres (S12) com o tempo de 59s30. A brasileira já tinha conquistado outros dois ouros nos 100m costas (S12) e 50m livre (S13).

Em Paris, Carol alcançou um marco histórico ao conquistar cinco ouros em sua carreira paralímpica, tornando-se a mulher brasileira com mais títulos na competição. Com essa conquista, ela superou a velocista Ádria dos Santos, que conquistou quatro ouros entre 1992 e 2004 no atletismo.

No total, Carol Santiago acumula oito medalhas em Paralimpíadas, sendo seis de ouro, uma de prata e uma de bronze. Seu desempenho excepcional reafirma sua posição como uma das principais atletas do esporte paralímpico brasileiro e mundial. Ela se classificou para a final dos 100m livres com o melhor tempo, 1min00s50, e manteve sua supremacia na prova.

A outra brasileira na competição, Lucilene Sousa, teve uma boa performance ao virar os primeiros 50 metros na segunda colocação, mas foi ultrapassada na metade final e terminou a prova na sexta colocação com o tempo de 1min02s47.