Patrícia Santos leva medalha de prata nos 50m costas SB3

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 14:34 • Rio de Janeiro

A brasileira Patrícia Santos conquistou a medalha de prata nos 50m costas SB3 nas Paralimpíadas nesta quarta-feira (4). Ela atingiu o tempo de 58s31 e ficou na segunda colocação, atrás da nova recordista paralímpica com 53s25, a medalhista de ouro Mônica Boggioni, da Itália. O bronze ficou Marta Fernandez, da Espanha, com 58s63.

É a terceira medalha de Patrícia em Paralimpíadas e primeira em provas individuais. Ela foi bronze no revezamento 4x50m livre misto 20 pontos nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e prata no revezamento 4x50m livre misto nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Além de outras inúmeras conquistas ao longo da carreia. Outra brasileira na prova, Lídia Cruz terminou a disputa na sexta posição, com o tempo de 1min04s10, e não atingiu o pódio.

A primeira brasileira a entrar na piscina essa tarde foi Carol Santiago, que conquistou mais um ouro em Paris. Dessa vez, nos 100m livres (S12). É a sexta medalha dourada dela, que se tornou a brasileira com mais medalhas de ouro ao vencer a prova dos 50m livre S12/S13 na última segunda (2). A natação é a segunda modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil, perdendo somente para o atletismo, que já levou 26. São 18 medalhas conquistadas pela natação para o Brasil, que ocupa a 6ª colocação do quadro de medalhas no momento.

Patrícia Santos foi baleada no pescoço durante um assalto a uma casa lotérica onde trabalhava como caixa e ficou tetraplégica. Durante a reabilitação, ela conheceu o basquete em cadeira de rodas. Mas em 2009, a mineira foi convidada para fazer parte de um projeto de natação, e desde então integra a modalidade.