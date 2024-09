Verônica Hipólito volta a conquistar uma medalha em Paralimpíadas

Verônica celebra a volta ao pódio com a bandeira brasileira (Foto: Douglas Magno/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 14:57 • Rio de Janeiro

A corredora brasileira Verônica Hipólito conquistou a medalha de bronze nos 100m T36 das Paralimpíadas de Paris nesta quarta-feira (4). Com o tempo de 14s24, ela ficou na terceira colocação e voltou a levar uma medalha paralímpica após as conquistas do Rio 2016. O pódio foi completado pela chinesa Yiting Shi, ouro com 13s39, novo recorde olímpico, e a neozelandesa Danielle Aitchison, prata com 13s43.

Assim como na disputa dos 200m T36, a chinesa Yiting Shi e a neozelandesa Danielle Aitchison dominaram a prova do começo ao fim. Já Verônica se saiu melhor após os primeiros 100m. Próxima das adversárias até aquele ponto, ela conseguiu uma boa arrancada e disparou para levar o bronze sem ser ameaçada. Outra brasileira na prova, Samira Brito queimou a largada e foi desclassificada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após ficar sem medalha nos 200m T36 e fazer desabafo emocionante, Verônica Hipólito conseguiu voltar a levar uma medalha após 8 anos. Ela não conseguiu participar das Paralimpíadas Tóquio 2020 devido a um tumor cerebral e saiu muito frustrada ao não atingir o pódio na sua primeira prova. Ela ainda irá competir os 4x100m revezamento universal.

A primeira medalha brasileira de hoje (4) também foi com o atletismo. Pela manhã, Bartolomeu Chaves, o Passarinho, conquistou a prata nos 400m T53. Ainda cedo, Lara Lima levou o bronze no halterofilismo na categoria até 41kg, uma medalha inédita para o Brasil em Paralimpíadas. O dia de hoje também teve uma troca de medalha para Joeferson Marinho quatro dias após sua prova no atletismo e Rodolpho Riskalla perdendo chance de medalha por motivo inusitado no hipismo.

Verônica eufórica após sua conquista do pódio (Foto: Douglas Magno/CPB)

➡️ Abelha assusta cavalo e tira chance de medalha brasileira no hipismo das Paralimpíadas

Natural de São Paulo, Verônica sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) aos 17 anos e teve seus movimentos do lado direito comprometidos parcialmente. Ela era atleta olímpica e decidiu migrar para a modalidade paralímpica logo após do incidente.