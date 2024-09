Maria Ribeiro na prova dos 100m livre (S9), em Paris (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro

Na tarde desta quarta-feira (4), Mariana Ribeiro conquistou sua segunda medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris ao ficar na terceira colocação dos 100m livre (S9). A atleta brasileira concluiu a prova com o tempo de 1min02s22. Completando o pódio, Alexa Leary, da Austrália, levou o ouro e bateu o recorde mundial (59s53), e a estadunidense Christie Raleigh-Crossley, ficou com a prata com o tempo de 1min00s18.

A performance de Mariana em Paris 2024 é especialmente significativa, pois representa sua terceira medalha paralímpica, todas de bronze. Ela já havia garantido uma medalha de bronze nos 100m costas (S9) nesta mesma edição dos Jogos. Com sua classificação inicial no 100m livre sendo o quinto melhor tempo (1min04s12), sua conquista se torna ainda mais notável por ela ter diminuído seu tempo em mais de dois segundos.

Mariana nasceu com a Síndrome de Arnold-Chiari, uma má-formação do sistema nervoso central que afeta a coordenação e o equilíbrio. Apesar do desafio imposto pela condição, ela sempre manteve uma paixão pela natação. A doença se manifestou quando Mariana tinha 14 anos, levando-a a se afastar das piscinas em 2009 devido a crises de desmaio.

Após um período de afastamento, Mariana retornou à natação em 2013, demonstrando grande resiliência e dedicação. Sua jornada e conquistas recentes são um testemunho de sua superação e perseverança, solidificando sua posição como uma das atletas mais inspiradoras dos Jogos Paralímpicos.