Publicada em 04/09/2024 - 12:19

Na manhã desta quarta-feira (4), uma abelha interrompeu as esperanças de pódio de Rodolpho Riskalla no adestramento do hipismo das Paralimpíadas de Paris. Durante a prova de adestramento individual grau IV, a abelha assustou o cavalo, Denzel, causando um movimento brusco que resultou na perda de pontos cruciais para o conjunto brasileiro. A competição é destinada a atletas com deficiências físicas moderadas ou visuais, e o incidente afastou Rodolpho das primeiras colocações.

Rodolpho, que conquistou a prata na mesma prova em Tóquio, terminou em sétimo lugar, com uma pontuação de 69,615%. Antes do susto, ele liderava a competição, superando nomes como a alemã Isabell Nowak, que acabou na quarta posição. O pódio foi dominado por Michele George, da Bélgica, Regine Mispelkamp, da Alemanha, e Sophie Wells, do Reino Unido.

O cavaleiro brasileiro, que anteriormente competia no hipismo convencional, passou a integrar a equipe paraequestre após enfrentar uma meningite bacteriana em 2015, que resultou na amputação de parte das pernas e da mão. Morando atualmente na França, Riskalla decidiu se dedicar ao paraequestre dois meses após sua recuperação e rapidamente se destacou na modalidade.

Embora tenha ficado fora do pódio na prova de adestramento, a sétima posição garantiu a presença de Rodolpho na final do freestyle, que vai ocorrer no sábado (4). Com essa nova oportunidade, ele ainda tem chances de conquistar uma medalha nas Paralimpíadas.