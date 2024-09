Brasil perde chance de conquistar primeira medalha no tênis em cadeira de rodas na disputa pelo bronze do Quad

Leandro e Ymanitu na derrota para os britânicos (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 11:31 • Rio de Janeiro

Ymanitu Silva e Leandro Pena buscavam a primeira medalha do Brasil no tênis em cadeira de rodas em Paralimpíadas na história, mas saíram derrotados na disputa pelo bronze em Rolang Garros nessa quarta-feira (4). Os sul-africanos Donald Ramphadi e Lucas Sithole venceram a disputa do Quad por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 10/8, e conquistaram a primeira medalha de seu país na modalidade.

Os brasileiros começaram quebrando o primeiro game dos sul-africanos, mas o que se viu em seguida foi uma recuperação impressionante dos adversários. Foram cinco games seguidos de Donald e Lucas, que forçaram muitos erros de Ymanitu e Leandro. No sétimo game, os brasileiros ensaiaram uma reação, mas logo depois os rivais fecharam o serviço em 6/2.

No segundo set, Ymanitu e Leandro começaram muito bem com uma quebra de serviço no terceiro game, abrindo 3/1. Depois disso, foi a vez dos sul-africanos quebrarem o serviço dos brasileiros, empatando o set em 3/3. Porém, na sequência, a dupla brasileira voltou a conseguir uma boa sequência e fecharam o set em 6/4, levando para o tiebreak. O set de desempate foi muito equilibrado e chegou a estar empatado em 8/8. No fim, a dupla da África do Sul conseguiu dois pontos seguidos por erros não forçados dos brasileiros e conquistaram o bronze.

A dupla brasileira brasileira iniciou sua campanha vencendo os turcos Ugun Altinel e Ahmet Kaplan com muito tranquilidade. Foram 2 sets a 0, parcias de 6/2 e 6/1, com show da dupla. Entretanto, diante da forte dupla britânica formada por Andy Lapthorne e Gregory Slade, Ymanitu e Leandro não conseguiu avançar para final.