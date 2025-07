O Corinthians encara o Red Bull Bragantino próximo domingo (13), às 19h (de Brasília), no retorno do Brasileirão. Dorival Júnior teve duas semanas para preparar a equipe, em uma intertemporada possível pela paralisação do calendário nacional para a disputa do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

O Timão deve ter mudanças significativas para o duelo na Neo Química Arena. Contratado em abril, Dorival Júnior ainda não tinha tido tanto tempo livre sem jogos para treinar a equipe, e a única forma de fazer mudanças táticas eram com vídeos.

Com duas semanas de treino, e o retorno de Rodrigo Garro, que passou a maioria do tempo machucado sob o comando de Dorival Júnior, o treinador deve fazer uma mudança no esquema da equipe e adotar um "losango" no meio de campo.

continua após a publicidade

Marcado no trabalho de Ramón Díaz, o esquema com quatro meias, e mais jogadas ofensivas centralizadas, marcou o melhor momento do Corinthians desde o ano passado, com uma sequência de nove vitórias e o título do Paulistão. Dorival Júnior iniciou seu trabalho com pontas no ataque, e prioridade pelos lados, mas deve corrigir a rota, com um 4-1-3-2.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Carrillo deve reforçar equipe do Timão contra o Red Bull Bragantino (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis joga?

O holandês faltou ao treino de quarta-feira (9) e criou um mal-estar no Corinthians. Entretanto, foi advertido pela diretoria, se reapresentou, se prepara normalmente e deve ser titular no ataque do Timão contra o Red Bull Bragantino.

continua após a publicidade

Os únicos desfalques para Dorival Júnior são o zagueiro André Ramalho, e o volante Breno Bidon, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Com isso, o Corinthians deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Carrillo e Garro; Memphis e Romero.