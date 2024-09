LAURO CHAMAN (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 12:16 • Rio de Janeiro

Na manhã desta quarta-feira (4), seis brasileiros competiram nas provas do ciclismo de estrada no sétimo dia de competições das Paralimpíadas de Paris 2024. Jady Malavazzi e Lauro Chaman foram os melhores brasileiros, ambos finalizaram suas provas no quarto lugar.

Carlos Alberto Soares no contrarrelógio individual - C1, para atletas com deficiência físico-motoras e/ou amputados que competem usando uma bicicleta convencional. O brasileiro de 29 anos terminou na sétima colocação, 2m43s atrás do campeão da prova.

Entre as mulheres, Sabrina Custodia foi a primeira a competir. A atleta de 32 anos 32 anos terminou na décima quinta colocação da prova do contrarrelógio individual - C1, mesma classe de Carlos Alberto Soares.

Já no contrarrelógio individual H1-3, Jady Malavazzi ficou em quarto lugar, enquanto Mariana Garcia terminou na oitava colocação. Competiram nesta prova atletas que utilizam a handbike (bicicleta especial em que o impulso é dado com os braços) e se posicionam deitados.

Lauro Cesar Chaman, primeiro medalhista brasileiro no ciclismo de estrada nas Paralimpíadas, disputou o contrarrelógio individual da classe C5. O atleta de 37 anos, medalhista de prata e bronze nos Jogos do Rio, terminou na quarta colocação.

Por fim, Ulisses Freitas finalizou a participação brasileira no primeiro dia do ciclismo de estrada nas Paralimpíadas de Paris. O brasileiro, no contrarrelógio individual H4, ficou na última posição.

O segundo dia do ciclismo de estrada será manhã (5) e teremos brasileiros na disputa. Jady Malavazzi e Mariana Garcia retornam as ruas da capital francesa para a prova da corrida individual H1-4, assim como o brasileiro Ulisses Freitas também na H1-1.

Nesta quarta-feira (4), Lara Lima conquistou medalha inédita para o Brasil no halterofilismo. Ela levantou 109kg e ficou na terceira colocação do levantamento de peso. Essa foi a estreia do Brasil na modalidade em Paralimpíadas.