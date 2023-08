Quando enfrentou os alemães no estádio Soldier Field, empatou por 1 a 1 em um duelo equilibrado. No lado do Chelsea, houve 13 finalizações, sendo cinco na meta e 56% de posse de bola. Já o BVB teve apenas dois arremates no alvo e marcou com Marius Wolf, 80’, já os ingleses com Mason Burstow, 89’.