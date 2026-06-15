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Gana x Panamá Palpite – Análise e odds (17/06)

Veja os principais palpites de Gana x Panamá pela Copa do Mundo 2026

PorIesus PauloCampina Grande (PB)
15/06/2026 20:32
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Gana e Panamá abrem suas campanhas na Copa do Mundo 2026 em Toronto, no BMO Field, pela primeira rodada do Grupo L, na quarta-feira, 17 de junho.

O duelo coloca frente a frente duas seleções que enxergam neste confronto direto a principal oportunidade de somar pontos no grupo, já que Inglaterra e Croácia completam a chave como favoritas à classificação.

A Gana vive uma fase turbulenta após a troca de técnico a pouco mais de dois meses da Copa, enquanto o Panamá chega com a consistência de uma classificação invicta pelas Eliminatórias da CONCACAF.

Para mais palpites e dicas de apostas para os jogos de hoje, confira a nossa página de palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Gana x Panamá pela Copa do Mundo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 20h (15/06) nas melhores casas de aposta da Copa do Mundo.

Análise da partida - Gana precisa vencer sem Partey

A Gana garantiu vaga na Copa com sobras, terminando as Eliminatórias da CAF como líder do Grupo I com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota em dez jogos.

O capitão Jordan Ayew foi o principal nome da campanha, com sete gols e sete assistências. Apesar da boa campanha classificatória, os resultados recentes acenderam todos os alertas em Acra.

A demissão de Otto Addo após as derrotas para Áustria (5 x 1) e Alemanha (2 x 1) nos amistosos de março de 2026 resultou na contratação emergencial de Carlos Queiroz, que assumiu o cargo em abril.

Os Black Stars não vencem desde outubro de 2025, quando bateram as Comores por 1 x 0. De lá para cá, foram sete jogos sem triunfo: derrotas para Japão, Coreia do Sul, África do Sul, Áustria, Alemanha e México, com apenas um empate contra País de Gales (1 x 1) no último compromisso antes da Copa.

Para piorar, Thomas Partey não poderá atuar em Toronto, já que o governo canadense recusou seu visto de entrada no país. O meia do Villarreal, que soma 57 seleções e 15 gols pela Gana, deve retornar ao time para o jogo contra a Inglaterra em Boston.

Pelo lado do Panamá, a narrativa é oposta.

Thomas Christiansen comanda a seleção desde 2020 e construiu um time com identidade tática definida, capaz de alternar entre posse de bola e contra-ataque com naturalidade. Los Canaleros passaram invictos pelas Eliminatórias da CONCACAF, com sete vitórias e três empates em dez jogos, marcando 19 gols e sofrendo apenas cinco.

A campanha recente em amistosos mostra um time que compete com qualquer adversário, como ficou evidente na derrota por 6 x 2 para o Brasil no Maracanã. Apesar da goleada sofrida, o Panamá saiu na frente com gol de Michael Amir Murillo e marcou novamente com Carlos Harvey, forçando o Brasil a fazer quatro gols no segundo tempo para ampliar.

Na sequência, Los Canaleros venceram a República Dominicana por 4 x 2 em casa e empataram com a Bósnia em 1 x 1 no último amistoso antes da Copa. O ranking da FIFA reforça a evolução panamenha: 34ª colocação contra a 73ª da Gana.

Confrontos diretos entre Gana e Panamá

Gana e Panamá nunca se enfrentaram na história, seja em partidas oficiais ou amistosas.

O duelo no BMO Field será o primeiro encontro entre as duas seleções, o que torna impossível traçar qualquer padrão histórico de confronto direto.

A ausência de histórico entre as equipes transfere o peso da análise para a forma recente, a qualidade dos elencos e o contexto tático de cada time.

Ambas as seleções compartilham algo em comum nesta Copa: a necessidade urgente de pontuar no primeiro jogo para manter vivas as chances de classificação diante de Inglaterra e Croácia.

Notícias de Gana x Panamá

Gana: desfalques e dúvidas

A principal baixa da Gana para a estreia é Thomas Partey, que teve seu visto negado pelo governo canadense devido a acusações pendentes no Reino Unido.

O meia de 32 anos, que atua no Villarreal, ficará na base de treinamento dos Black Stars em Boston e deve ser reintegrado para o segundo jogo, contra a Inglaterra, em Foxborough.

A ausência de Partey obriga Queiroz a reorganizar o meio-campo, com Elisha Owusu e Caleb Yirenkyi como opções mais prováveis para compor o setor.

Yirenkyi, de apenas 20 anos, marcou o gol da Gana no empate por 1 x 1 contra País de Gales no último amistoso e deve ganhar a vaga.

No mais, Queiroz tem elenco completo, com destaque para o setor ofensivo liderado por Antoine Semenyo, Iñaki Williams, Kamaldeen Sulemana e Abdul Fatawu.

Provável escalação da Gana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Seidu, Opoku e Mensah; Owusu, Sibo; Fatawu, Ayew, Semenyo; Inaki Williams. Técnico: Carlos Queiroz.

Panamá: desfalques e dúvidas

A maior preocupação do Panamá envolve Adalberto Carrasquilla, meia do Pumas UNAM e considerado o melhor jogador da seleção.

Carrasquilla perdeu todos os amistosos pré-Copa por lesão, mas foi visto treinando com o grupo no domingo e pode ser opção no banco de reservas.

O capitão Aníbal Godoy, volante de 36 anos e 159 seleções pelo San Diego FC, também é dúvida e será avaliado antes da partida.

O goleiro titular Luis Mejía, do Nacional, está em recuperação e pode ceder lugar a Orlando Mosquera, do Al-Fayha, que atuou contra o Brasil e a Bósnia.

Christiansen deve manter o esquema com três zagueiros, utilizando José Córdoba, do Norwich City, como referência defensiva.

Provável escalação do Panamá (3-4-2-1): Mosquera; Cordoba, Escobar, Farina; Davis, Godoy (Martínez), Harvey, Murillo; Barcenas, Díaz; Fajardo (Waterman). Técnico: Thomas Christiansen.

Destaques individuais de Gana x Panamá

Destaque da Gana
Antoine Semenyo
Atacante · 26 anos · Manchester City
34
Seleções pela Gana
3
Gols pela seleção
US$ 87mi
Valor da transferência para o Man City
26
Anos de idade
Destaque do Panamá
Ismael Díaz
Meia-atacante · 29 anos · León (MEX)
57
Seleções pelo Panamá
17
Gols pela seleção
10
Camisa 10 e referência ofensiva do Panamá
0.30
Média de gol por jogo pela seleção

Os técnicos - Experiência em Copa contra identidade tática

Carlos Queiroz

O português de 73 anos é um dos treinadores mais experientes do futebol mundial e chegou à Gana como um bombeiro.

Queiroz comandou Portugal na Copa de 2010 e o Irã em três edições consecutivas (2014, 2018 e 2022), tornando-se um dos poucos técnicos a disputar quatro Copas do Mundo consecutivas com seleções diferentes.

O desafio em Gana é diferente de tudo que já enfrentou: pouco tempo de trabalho, elenco desgastado moralmente e a ausência de seu principal meia na estreia.

A tendência é que Queiroz adote uma postura pragmática, priorizando a solidez defensiva, como fez nos seus anos à frente do Irã.

Thomas Christiansen

O dinamarquês de origem espanhola transformou o Panamá desde que assumiu em 2020.

Ex-jogador do Barcelona, formado na filosofia de Johan Cruyff, Christiansen implementou um estilo de jogo que prioriza a organização coletiva, a pressão alta na saída de bola adversária e transições rápidas.

O Panamá de Christiansen foi vice-campeão da CONCACAF Nations League em 2025 e passou invicto pelas Eliminatórias, demonstrando uma evolução consistente.

A Copa de 2026 representa a chance de provar que o Panamá não é mais o azarão inofensivo de 2018, quando perdeu os três jogos na Rússia.

Análise tática de Gana x Panamá

Queiroz tende a escalar a Gana num 4-2-3-1 sem Partey, com Owusu e Yirenkyi protegendo a zaga e liberando as faixas laterais para Semenyo e Nuamah.

A principal arma da Gana é a velocidade dos pontas: Semenyo, pelo Manchester City, e Fatawu ou Sulemana, ambos acostumados ao futebol europeu de alto nível, podem criar desequilíbrios individuais.

Do outro lado, o Panamá de Christiansen vai atuar num 3-4-2-1 que se converte num 5-4-1 sem bola, com cinco jogadores atrás da linha do meio-campo para fechar os espaços.

Os alas Murillo e Eric Davis serão fundamentais para conter a amplitude da Gana e, ao mesmo tempo, oferecer saída nas transições ofensivas.

O ponto de vulnerabilidade do Panamá aparece quando a defesa é submetida a muitas situações de um contra um nas laterais, cenário em que Semenyo e Williams podem se sobressair.

A Gana, por sua vez, sofre para manter a posse de bola por períodos longos, algo que ficou evidente nas derrotas para Áustria e Alemanha.

Prognóstico de placar exato para Gana x Panamá

Previsão de placar
Gana 1 x 0 Panamá - Odd 6,33 na Br4bet
A Gana tem superioridade individual no ataque, com Semenyo, Williams e Fatawu capazes de furar o bloqueio defensivo do Panamá. Sem Partey, o controle de jogo será menor, mas a intensidade ofensiva dos Black Stars tende a gerar ao menos uma oportunidade clara. O Panamá deve se fechar e dificultar, mas a falta de poder de fogo contra defesas organizadas limita suas chances de marcar.
A Gana marcou 23 gols em dez jogos nas Eliminatórias da CAF, média de 2,3 por partida
O Panamá não venceu nenhum jogo em sua primeira Copa do Mundo, em 2018 (três derrotas em três jogos)
A Gana está sem vitória desde outubro de 2025 (seis derrotas e um empate nos últimos sete jogos), mas o peso da Copa pode funcionar como catalisador
O ranking FIFA coloca a Gana em 73º e o Panamá em 34º, mas a posição panamenha reflete mais a regularidade regional do que confrontos contra adversários do nível europeu
Thomas Partey está fora da estreia, o que reduz a capacidade de controle do meio-campo ganense e favorece um jogo mais direto

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 20h05. (15/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

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