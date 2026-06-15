França x Senegal Palpite – Análise e odds (16/06)

Veja os principais palpites de França x Senegal pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as Equipes Marcam: Não – 1.78 na Br4Bet Apostas com boas chances de acontecer: Resultado Final: França – 1.53 na VBet Placar previsto: França 2 x 0 Senegal – 7.00 na Br4Bet Aposta de valor: Mbappé marca a qualquer momento – 1.70 na BetMGM

França x Senegal abre o Grupo I da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 16 de junho, às 16h00 (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

É a reedição da estreia de 2002, quando o Senegal estreava em Copas e derrubou a então campeã do mundo por 1 x 0. Vinte e quatro anos depois, as duas seleções voltam a se encontrar pela segunda vez na história, e o jogo já vale como o duelo decisivo de um grupo que ainda tem Noruega e Iraque.

o outro lado, o Senegal aparece em 15º no ranking, é o campeão africano em campo (perdeu o título da última Copa Africana de Nações nos bastidores) e tem em Sadio Mané, aos 34 anos e prestes a se aposentar da seleção, o líder de uma geração madura.

A boa notícia para Deschamps é que William Saliba, dúvida após a final da Champions, foi liberado pelo departamento médico e está à disposição. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para França x Senegal pela Copa do Mundo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 22h03 (15/06) nas melhores casas de aposta da Copa do Mundo.

Análise da partida - elenco francês contra a entrega senegalesa

A França encerrou a preparação com uma goleada que tranquilizou o ambiente: 3 x 1 sobre a Irlanda do Norte, em Lille, com hat-trick de Michael Olise. O resultado apagou a derrota por 2 x 1 para a Costa do Marfim quatro dias antes, em Nantes, num jogo em que Deschamps mexeu demais no time e perdeu o controle no segundo tempo.

Antes disso, os Bleus já vinham de três vitórias seguidas, incluindo o 2 x 1 sobre o Brasil em março, com gol de Mbappé.

O poder ofensivo é o grande trunfo. Mbappé foi o Pichichi do Campeonato Espanhol, com 25 gols, e artilheiro da Champions, com 15. Ousmane Dembélé, atual Bola de Ouro, conduziu o PSG ao bicampeonato europeu sobre o Arsenal. A profundidade é tamanha que Eduardo Camavinga sequer entrou na lista de 26.

A leitura é direta: a França tem mais qualidade individual em quase todas as posições e, com Saliba recuperado, recompõe a defesa em sua formação mais forte. O risco não está no adversário, e sim na própria postura, em estreias de Copa, Deschamps costuma priorizar o controle ao espetáculo.

O Senegal se classificou invicto, vencendo sete dos dez jogos das Eliminatórias e sofrendo apenas três gols no total. Esse é o dado que sustenta a aposta na disciplina defensiva senegalesa: pouca gente passa pelo bloco de Pape Thiaw com facilidade.

A preparação, porém, acendeu um alerta. O Senegal perdeu por 3 x 2 para os Estados Unidos em Charlotte, com dois gols de Mané, mas expondo falhas defensivas, e empatou sem gols com a Arábia Saudita, terminando com um a menos após a expulsão de Nicolas Jackson.

Some-se a isso o fato de o capitão Kalidou Koulibaly chegar ao torneio em recuperação de um problema físico, com poucos minutos nos amistosos finais.

Some-se a isso o histórico recente diante de potências: em novembro, o Senegal foi superado pelo Brasil por 2 x 0. A força africana é real, mas depende muito de Mané para criar, e é nesse desequilíbrio que mora a oportunidade de leitura do jogo.

Confrontos diretos entre França e Senegal

As duas seleções se enfrentaram uma única vez em jogo oficial, e o resultado é inesquecível para os dois lados. Foi em 31 de maio de 2002, na abertura da Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão: o Senegal, estreante, venceu a campeã do mundo por 1 x 0, com gol de Papa Bouba Diop aos 30 minutos.

Aquela derrota ajudou a eliminar a França ainda na fase de grupos, num elenco que tinha Zidane, Thierry Henry e Vieira. O Senegal seguiu adiante, eliminou a Suécia nas oitavas e só caiu nas quartas, diante da Turquia.

O peso de 2002 ronda o reencontro, mas serve apenas como pano de fundo. Os elencos são completamente diferentes, e o duelo desta terça-feira é, na prática, a segunda página de uma história que tem só um capítulo escrito.

Notícias de França x Senegal

França: desfalques e dúvidas

A principal novidade é positiva: William Saliba, que preocupou após jogar 120 minutos na final da Champions perdida para o PSG, foi reavaliado e liberado. Deschamps afirmou que todos os 26 convocados estavam à disposição, e o zagueiro deve formar a dupla de zaga com Dayot Upamecano.

Hugo Ekitike ficou fora da Copa por lesão e foi substituído na lista por Bradley Barcola. Já Mbappé conviveu com problemas físicos ao longo da temporada, incluindo um incômodo na coxa, mas treina normalmente e deve começar jogando, ainda que Deschamps possa administrar a carga do camisa 10.

No meio, Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot dão equilíbrio. À frente, Olise vem em alta após o hat-trick contra a Irlanda do Norte, e Désiré Doué ganhou espaço com boas atuações nos amistosos de março, quando marcou duas vezes contra a Colômbia.

A tendência é de força máxima na estreia, com Mbappé centralizado e o trio de criação atrás dele.

Provável escalação da França (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé e Désiré Doué; Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Senegal: desfalques e dúvidas

No meio-campo, Idrissa Gueye, recordista de jogos pela seleção senegalesa, não completou um treino na última semana por precaução, mas está apto. Mesmo assim, a tendência é que comece no banco: o trio de Lamine Camara, Pape Gueye e Habib Diarra vem ganhando a preferência de Pape Thiaw.

Kalidou Koulibaly, que teve problemas físicos no fim da temporada pelo Al-Hilal, também volta de lesão, mas deve ter condições de atuar na zaga. A presença dele é importante para conter o duelo Mbappé–Dembélé.

Na frente, Mané segue como referência e principal criador, ao lado de Ismaila Sarr e de Nicolas Jackson, emprestado ao Bayern de Munique. Foi essa frente que sustentou os dois gols contra os Estados Unidos.

No gol, Édouard Mendy deve ser mantido como titular, depois de Pape Thiaw rodar o elenco nos amistosos finais.

Provável escalação do Senegal (4-3-3): Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Pape Gueye e Habib Diarra; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson e Sadio Mané. Técnico: Pape Thiaw.

Destaques individuais de França x Senegal

Destaque da França Kylian Mbappé 56 Gols pela seleção francesa 1 Gol para igualar o recorde de Giroud (57) 25 Gols no Espanhol 2025-26 (Pichichi) 15 Gols na Champions 2025-26 (artilheiro) Destaque do Senegal Sadio Mané 55 Gols pela seleção (maior artilheiro da história) 128 Jogos pela seleção senegalesa 5 Gols nas Eliminatórias africanas (artilheiro do Senegal) 2 Gols no amistoso contra os Estados Unidos

Os técnicos - um adeus francês contra um recomeço senegalês

Didier Deschamps

Didier Deschamps fará sua última campanha pela França, qualquer que seja o desfecho. Aos 57 anos, é o único francês a vencer a Copa do Mundo como jogador, em 1998, e como treinador, em 2018. No comando desde 2012, construiu seu trabalho sobre a solidez coletiva, o que rende críticas sobre o estilo defensivo, mas também resultados.

A despedida ganha contorno simbólico diante justamente do Senegal, o algoz de 2002. Deschamps sabe que um tropeço na estreia reabriria velhas feridas, e por isso deve apostar na segurança antes de soltar o time.

Pape Thiaw

Pape Thiaw viveu 2002 por dentro: estava no banco senegalês como jogador naquela abertura histórica. Assumiu a seleção no fim de 2024, no lugar de Aliou Cissé, classificou o time de forma invicta e conquistou a Copa Africana de Nações dentro de campo.

O episódio da final continental, porém, mancha seu retrospecto: ele orientou os jogadores a deixarem o gramado após um pênalti polêmico, e a CAF acabou retirando o título do Senegal. Diante da França, na maior vitrine possível, Thiaw terá um teste de maturidade sob pressão.

Análise tática de França x Senegal

Deschamps deve repetir o 4-2-3-1 que venceu a Irlanda do Norte, com Tchouaméni e Rabiot blindando o meio e Mbappé como referência. Dembélé, Olise e Doué têm a função de criar desequilíbrios e alimentar as transições rápidas, explorando os espaços que o Senegal deixar ao subir.

Pape Thiaw tende a montar um 4-3-3 de vocação defensiva, com bloco médio compacto, fechando o miolo e apostando na velocidade de Jackson, Ismaila Sarr e Mané para os contra-ataques. O equilíbrio do duelo passa pelo meio: se Lamine Camara e Pape Gueye conseguirem atrapalhar a saída de bola francesa, o Senegal limita os danos.

A diferença, desta vez, é que a França não tem a zaga improvisada que a fonte original previa. Com Saliba apto ao lado de Upamecano e Maignan no gol, os Bleus chegam com a defesa em formato completo — fator que pesa a favor de um jogo de poucos gols e clean sheet francês.## Prognóstico de placar exato para França x Senegal

Prognóstico de placar exato para França x Senegal

Previsão de placar França 2 x 0 Senegal - Odd 7,00 na Br4bet A França tem mais profundidade de elenco e, com William Saliba liberado, recompõe a defesa em sua formação mais forte. O Senegal defende bem, mas chega muito dependente de Sadio Mané no ataque e administrando a condição física de Kalidou Koulibaly. Em estreias de Copa, a tendência é de cautela, e o cenário favorece uma vitória controlada dos Bleus. O único confronto oficial entre as seleções foi a vitória senegalesa por 1 x 0 na abertura da Copa de 2002, mas com elencos completamente diferentes dos atuais A França venceu quatro dos cinco últimos jogos e fechou a preparação com 3 x 1 sobre a Irlanda do Norte, com hat-trick de Michael Olise O Senegal sofreu apenas três gols em dez jogos das Eliminatórias, mas levou três dos Estados Unidos e terminou com um a menos contra a Arábia Saudita na preparação Kalidou Koulibaly, capitão e líder da defesa, jogou só oito minutos no último amistoso enquanto recupera a forma física, ponto de atenção diante da velocidade de Mbappé Kylian Mbappé está a um gol de igualar o recorde de Olivier Giroud (57) como maior artilheiro da história da seleção francesa

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 22h05. (15/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.