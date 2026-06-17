Veja os principais palpites de Turquia x Paraguai pela Copa do Mundo 2026

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Turquia e Paraguai se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium), em Santa Clara, na Califórnia.

As duas seleções chegam pressionadas após derrotas na estreia: a Turquia caiu por 2 x 0 diante da Austrália em Vancouver, enquanto o Paraguai sofreu uma goleada de 4 x 1 para os Estados Unidos em Los Angeles.

Com Estados Unidos e Austrália na liderança do grupo com três pontos cada, uma nova derrota pode significar eliminação antecipada para qualquer uma das duas seleções.

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Melhores palpites para Turquia x Paraguai pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Pressão total no Levi's Stadium

A Turquia chegou ao Mundial como uma das seleções mais empolgantes da Europa, com uma campanha sólida nas eliminatórias que incluiu um empate com a Espanha (2 x 2) no grupo classificatório e vitórias nos playoffs contra Romênia (1 x 0) e Kosovo (1 x 0 fora de casa).

No período pré-Copa, a equipe de Vincenzo Montella acumulou quatro vitórias consecutivas, com destaque para o 4 x 0 sobre a Macedônia do Norte e o 2 x 1 sobre a Venezuela, ambos em amistosos.

A derrota para a Austrália, porém, expôs fragilidades defensivas que preocupam.

Mesmo com 72% de posse de bola e 30 finalizações contra apenas nove dos adversários, os turcos não conseguiram superar o goleiro australiano Patrick Beach, que fez oito defesas na partida.

O placar de 2 x 0, com gols de Nestory Irankunda e Connor Metcalfe, revelou uma seleção vulnerável nos contra-ataques e carente de objetividade na frente.

O Paraguai, por sua vez, voltou a uma Copa do Mundo depois de 16 anos de ausência, desde a histórica campanha de quartas de final na África do Sul em 2010.

A classificação pelas eliminatórias sul-americanas encerrou o longo jejum, e os amistosos preparatórios reforçaram a confiança da equipe, com vitórias sobre México (2 x 1) e Grécia (1 x 0), além de um 4 x 0 sobre a Nicarágua no último teste antes do Mundial.

A estreia contra os Estados Unidos, no entanto, foi um banho de água fria.

Três gols sofridos ainda no primeiro tempo, incluindo um gol contra de Damián Bobadilla aos sete minutos, deixaram a Albirroja sem reação.

Maurício, meia do Palmeiras, marcou o gol de honra aos 73 minutos, mas a derrota por 4 x 1 evidenciou problemas sérios na transição defensiva paraguaia.

Confrontos diretos entre Turquia e Paraguai

O histórico de confrontos entre as duas seleções é extremamente limitado.

O único encontro registrado aconteceu em 18 de junho de 1995, em um amistoso internacional que terminou empatado em 0 x 0.

Passaram-se mais de 30 anos desde aquele jogo, e as duas equipes nunca se enfrentaram em uma competição oficial.

O duelo no Levi's Stadium será, portanto, o primeiro confronto competitivo entre Turquia e Paraguai na história do futebol internacional.

Sem precedentes no H2H, o contexto recente de cada equipe ganha peso adicional na análise: a Turquia venceu quatro de seus últimos seis jogos (uma derrota e um empate), enquanto o Paraguai oscilou com três vitórias, três derrotas e nenhum empate nos últimos seis compromissos.

Notícias de Turquia x Paraguai

Turquia: desfalques e dúvidas

A principal preocupação da Turquia para este jogo envolve a condição física de dois nomes centrais do elenco.

Kenan Yildiz, atacante da Juventus de 21 anos, carrega uma lesão muscular na panturrilha desde antes do início do torneio e foi monitorado nas sessões de treino.

Hakan Çalhanoglu, capitão e referência da equipe com 105 jogos pela seleção, também apresentou desconforto muscular.

Ambos estiveram em campo contra a Austrália, mas a condição para o segundo jogo ainda é avaliada pela comissão técnica.

Caso Montella opte por poupar Yildiz, nomes como Yunus Akgun ou Can Uzun podem assumir a ponta esquerda.

Baris Alper Yilmaz, do Galatasaray, é titular pela direita e não depende da condição física de Yildiz para atuar.

No meio-campo, a presença de Çalhanoglu é considerada fundamental pelo técnico italiano, e a tendência é que ele seja utilizado.

Provável escalação da Turquia (4-2-3-1): Ugurcan Çakir; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci e Ferdi Kadıoglu; Orkun Kokçu e Hakan Çalhanoglu; Baris Alper Yilmaz, Arda Guler e Kenan Yildiz; Kerem Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.

Paraguai: desfalques e dúvidas

O Paraguai tem problemas mais concretos para resolver antes da segunda rodada.

Damián Bobadilla, volante do São Paulo, sofreu uma lesão no joelho durante a partida contra os Estados Unidos e está fora do jogo.

Fabián Balbuena, zagueiro do Grêmio, também foi diagnosticado com lesão na coxa e não tem condições de atuar.

A ausência de Bobadilla abre espaço para Matías Galarza, meia do Atlanta United, ou Braian Ojeda, do Orlando City, assumir uma vaga no meio-campo.

Na zaga, a dupla formada por Gustavo Gómez, capitão e zagueiro do Palmeiras, e Omar Alderete, do Sunderland, deve ser mantida.

O técnico Gustavo Alfaro também pode promover alterações no setor ofensivo, com Isidro Pitta, do Red Bull Bragantino, como opção para compor a frente de ataque.

Provável escalação do Paraguai (4-4-2): Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Júnior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza e Miguel Almirón; Julio Enciso e Antonio Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

Destaques individuais de Turquia x Paraguai

Destaque da Turquia Arda Guler 29 Jogos pela seleção turca 6 Gols pela Turquia 21 Anos na estreia em Copa do Mundo QF Quartas de final na Euro 2024 como titular Destaque do Paraguai Julio Enciso 32 Jogos pela seleção paraguaia 4 Gols pelo Paraguai 22 Anos na estreia em Copa do Mundo 1° Copa do Mundo na carreira

Os técnicos - Experiência europeia contra escola sul-americana

Vincenzo Montella

O italiano Vincenzo Montella comanda a Turquia desde 2023 e conduziu a seleção a uma campanha memorável na Eurocopa 2024, quando chegou às quartas de final.

A classificação para a Copa do Mundo 2026, a primeira da Turquia em 24 anos (desde o terceiro lugar em 2002), consolidou seu trabalho de renovação do elenco, mesclando veteranos como Çalhanoglu com jovens talentos como Arda Guler e Kenan Yildiz.

Gustavo Alfaro

O argentino Gustavo Alfaro já conhece o cenário de Copa do Mundo: comandou o Equador na edição de 2022, no Catar, onde venceu o país-sede na partida de abertura por 2 x 0.

Contratado pelo Paraguai em 2024, Alfaro organizou a defesa paraguaia e deu solidez a uma equipe que não disputava um Mundial desde 2010.

A derrota pesada na estreia contra os EUA é o maior desafio de sua gestão até aqui, mas seu histórico aponta capacidade de reação.

Análise tática de Turquia x Paraguai

A Turquia tende a atuar no 4-2-3-1 que Montella consolidou nas eliminatórias, com Çalhanoglu e Kokçu formando a dupla de meias e Arda Guler como armador central, livre para se movimentar entre as linhas.

A largura ofensiva fica por conta de Akturkoglu e Yildiz (ou Baris Yilmaz) pelos lados, explorando a velocidade nas transições.

O ponto vulnerável exposto pela Austrália foi a dificuldade dos zagueiros turcos em lidar com transições rápidas pelo espaço deixado nas costas dos laterais.

O Paraguai de Alfaro costuma se organizar em um 4-4-2 compacto, priorizando o bloco baixo e os contra-ataques.

Almirón é o principal responsável por acelerar as jogadas de transição, enquanto Enciso atua com liberdade entre a função de segundo atacante e meia ofensivo.

Se Alfaro repetir a abordagem das eliminatórias sul-americanas, o Paraguai tentará ceder a posse à Turquia e explorar os espaços nos contra-ataques, exatamente o cenário que deu certo para a Austrália na rodada anterior.

A chave tática do confronto está na capacidade turca de transformar posse de bola em finalizações efetivas, algo que não aconteceu contra os australianos.

Prognóstico de placar exato para Turquia x Paraguai

Previsão de placar Turquia 2 x 1 Paraguai - Odd 9,00 na Br4bet A Turquia de Montella marca em média 1,77 gol por jogo em sua gestão e tem poder de fogo distribuído no elenco. O Paraguai, que sofreu apenas 10 gols em 18 jogos nas eliminatórias sul-americanas, viu sua estrutura defensiva ruir na estreia. Um jogo aberto com ambas marcando é o cenário mais provável. Nas eliminatórias europeias, a Turquia marcou 17 gols em seis jogos do grupo (média de 2.83 por partida), com Yıldız, Aktürkoğlu e Demiral dividindo as principais contribuições O Paraguai não havia sofrido três gols em nenhum jogo das eliminatórias CONMEBOL, mas levou quatro dos EUA na estreia, segundo dados da Opta Arda Güler criou 12 chances e deu quatro assistências nas eliminatórias, sendo o principal gerador de perigo turco por jogada construída Nas eliminatórias, o Paraguai teve apenas 38% de posse de bola em média e concedeu somente 9.83 finalizações por jogo, mas contra os EUA esse bloco defensivo não funcionou Çalhanoğlu registrou quatro assistências nas eliminatórias europeias, o que torna os lances de bola parada turcos uma ameaça constante ao gol paraguaio

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