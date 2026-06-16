México x Coreia do Sul Palpite – Análise e odds (18/06)

Veja os principais palpites de México x Coreia do Sul pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: México vence – 1,94 na Br4bet Aposta com boas chances de acontecer: Menos de 2,5 gols – 1,53 na VBet Placar previsto: México 1 x 0 Coreia do Sul – 5,66 na Br4bet Aposta alternativa: Ambas marcam: não – 1,66 na BetMGM

O México recebe a Coreia do Sul na quinta-feira, 18 de junho, no Estádio Akron, em Zapopan (Guadalajara), pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. As duas seleções chegam embaladas por vitórias na estreia e dividem a liderança da chave com três pontos cada.

El Tri goleou a África do Sul por 2 x 0 na noite de abertura do Mundial, com gols de Julian Quinones, aos nove minutos, e Raul Jimenez, aos 67 minutos. Do outro lado, a Coreia do Sul superou a República Tcheca por 2 x 1, de virada, com tentos de Hwang In-beom e Oh Hyeon-gyu no segundo tempo.

O duelo vale a liderança isolada do grupo e, na prática, pode encaminhar a vaga nas oitavas de final para o vencedor. O México tem a vantagem de jogar como anfitrião, com o apoio de uma torcida que lotou o Mexico City Stadium na rodada inaugural. A Coreia do Sul, por sua vez, mostrou poder de reação e velocidade no contragolpe que preocupam a defesa mexicana, especialmente com a ausência confirmada do zagueiro Cesar Montes, expulso nos acréscimos contra a África do Sul.

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Melhores palpites para México x Coreia do Sul pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Montes fora, Son à espreita

O México iniciou a Copa do Mundo 2026 como se esperava de um país-sede: com autoridade. Diante da África do Sul, El Tri dominou as estatísticas com 16 finalizações contra apenas três da seleção adversária. Julian Quinones abriu o placar em jogada individual pela esquerda e Raul Jimenez ampliou na segunda etapa, chegando a 46 gols em 125 partidas pela seleção mexicana.

A seleção de Javier Aguirre chega para o segundo jogo com um problema concreto na zaga. Cesar Montes recebeu cartão vermelho direto no segundo minuto dos acréscimos por impedir chance clara de gol de Khuliso Mudau e cumpre suspensão automática de um jogo.

A tendência é que Edson Alvarez, capitão e volante titular, recue para a posição de zagueiro central ao lado de Johan Vasquez, função que já exerceu na vitória por 1 x 0 sobre a Austrália nos amistosos preparatórios.

O desempenho defensivo recente do México impressiona. Apenas três dos últimos 12 jogos da seleção tiveram mais de dois gols, e a equipe emplacou quatro vitórias consecutivas desde os empates contra Portugal e Bélgica, em março.

A solidez na retaguarda é o alicerce tático de Aguirre, mas a reorganização forçada pela ausência de Montes será um teste real contra uma Coreia do Sul que explora espaços nas costas dos zagueiros.

A Coreia do Sul mostrou na estreia que sabe sofrer e reagir. Depois de cair para 0 x 1 com o gol de cabeça de Ladislav Krejci, aos 59 minutos, a equipe de Hong Myung-bo precisou de apenas oito minutos para virar. Hwang In-beom empatou com um drible desconcertante que deixou dois marcadores tchecos no chão, e Oh Hyeon-gyu completou a virada aos 80 minutos, aproveitando cruzamento rasteiro do próprio Hwang.

Hwang In-beom, do Feyenoord, foi o destaque absoluto do jogo: um gol e uma assistência. O meia se tornou o terceiro jogador sul-coreano a registrar gol e assistência numa mesma partida de Copa do Mundo, depois de Choi Soon-ho (1986) e do atual técnico Hong Myung-bo (1994).

Son Heung-min, capitão e maior estrela da seleção, teve seis finalizações e um xG de 1,01 contra a República Tcheca, mas não conseguiu balançar a rede. Aos 33 anos e com 56 gols em 145 jogos pela seleção, o atacante do Los Angeles FC tem a pressão de corresponder em sua terceira Copa do Mundo. Nos amistosos preparatórios, Son marcou duas vezes na goleada de 5 x 0 sobre Trinidad e Tobago, indicando que a pontaria está calibrada.

A equipe de Hong chega com quatro vitórias nos últimos seis jogos, mas as derrotas por 4 x 0 para a Costa do Marfim e 1 x 0 para a Áustria, em março, expuseram fragilidades contra seleções físicas e bem organizadas.

Confrontos diretos entre México e Coreia do Sul

México e Coreia do Sul se enfrentaram 15 vezes na história, com ampla vantagem mexicana: oito vitórias contra quatro da seleção asiática, além de três empates e um saldo agregado de 31 x 20 em gols. O retrospecto inclui encontros em Copas do Mundo, Copa das Confederações e amistosos. A Copa do Mundo 2026 marca o terceiro confronto entre as seleções na fase de grupos do torneio.

Em Copas do Mundo, o México tem 100% de aproveitamento contra os sul-coreanos. Na Copa de 1998, na França, venceu por 3 x 1 em Lyon, com dois gols de Luis Hernandez na reta final do jogo, depois de um primeiro tempo em que a Coreia chegou a abrir o placar. Na Copa de 2018, na Rússia, o placar foi de 2 x 1 para o México, com gols de Carlos Vela (de pênalti) e Javier Hernandez. Son Heung-min descontou nos acréscimos.

O encontro mais recente aconteceu em setembro de 2025, em Nashville, nos Estados Unidos. O amistoso terminou empatado em 2 x 2, com Raul Jimenez e Santiago Gimenez marcando para o México, enquanto Son Heung-min e Oh Hyeon-gyu balançaram as redes pela Coreia.

O resultado mostrou que a seleção asiática evoluiu e consegue competir de igual para igual fora de ambientes de pressão competitiva. Antes disso, o México havia vencido por 3 x 2 em amistoso realizado em novembro de 2020, também nos EUA, com gols de Jimenez, Uriel Antuna e Carlos Saucedo. A única vitória sul-coreana em jogos recentes remonta a fevereiro de 2006, quando venceu por 1 x 0 em amistoso.

Notícias de México x Coreia do Sul

México: desfalques e dúvidas

A principal baixa do México para este confronto é o zagueiro Cesar Montes, que cumpre suspensão pelo cartão vermelho recebido contra a África do Sul. Montes é peça fundamental na saída de bola e na marcação aérea, e sua ausência obriga Aguirre a reorganizar a defesa.

A solução mais provável é o recuo de Edson Alvarez para a zaga. O capitão de 28 anos, que atua como volante no Fenerbahçe, já exerceu a função de zagueiro em pelo menos duas ocasiões recentes pela seleção, incluindo o triunfo de 1 x 0 sobre a Austrália. Sua envergadura e leitura de jogo compensam a perda de Montes, embora a equipe perca qualidade na saída pelo meio-campo.

Outra dúvida é Julian Quinones. O atacante colombiano naturalizado mexicano, que abriu o placar na estreia com um gol aos nove minutos, aparece como questionável na lista de relacionados. Caso não possa atuar, Cesar Huerta ou Alexis Vega são as opções mais prováveis na ponta esquerda.

Israel Reyes, que atuou como lateral direito contra a África do Sul, pode migrar para a zaga caso Aguirre opte por manter Alvarez no meio-campo. Jorge Sanchez assumiria a lateral.

Provável escalação do México (4-1-4-1): Raul Rangel; Jorge Sanchez, Edson Alvarez, Johan Vasquez e Jesus Gallardo; Erik Lira; Roberto Alvarado, Alvaro Fidalgo, Brian Gutierrez e Julian Quinones (Cesar Huerta, se Quinones não tiver condições); Raul Jimenez. Técnico: Javier Aguirre.

Coreia do Sul: desfalques e dúvidas

A principal preocupação sul-coreana é a situação de Bae Jun-ho. O meia de 22 anos do Stoke City aparece como dúvida por um problema físico e pode ficar fora do confronto. Kim Tae-hyeon, zagueiro do Kashima Antlers, também não está em plenas condições e segue trabalhando para recuperar a forma.

Cho Yu-min foi obrigado a se retirar do elenco antes do início do torneio, reduzindo as opções defensivas de Hong Myung-bo. Apesar disso, a tendência é de que o técnico mantenha a mesma formação que derrotou a República Tcheca, com a linha de três zagueiros formada por Lee Han-beom, Kim Min-jae e Lee Gi-hyuk.

Hwang Hee-chan, do Wolverhampton, e Oh Hyeon-gyu, do Besiktas, ficaram no banco na estreia e entraram como substitutos. Os dois são opções ofensivas de impacto e podem ganhar mais minutos caso Hong opte por rodar o elenco. Oh, inclusive, marcou o gol da vitória contra os tchecos logo após entrar em campo.

Son Heung-min deve manter a posição de referência ofensiva, com Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) e Lee Jae-sung (Mainz 05) atuando como meias por trás do capitão. Lee Kang-in, aos 25 anos, é o principal criador de jogadas e foi o responsável pela assistência do segundo gol sul-coreano no amistoso de setembro contra o México.

Provável escalação da Coreia do Sul (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae e Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho e Lee Tae-seok; Lee Kang-in e Lee Jae-sung; Son Heung-min. Técnico: Hong Myung-bo.

Destaques individuais de México x Coreia do Sul

Destaque do México Raul Jimenez 46 Gols pela seleção mexicana (125 jogos) 1 Gol na estreia vs África do Sul (67') 2 Gols em amistosos recentes contra a Coreia do Sul 4ª Copa do Mundo na carreira (2014, 2018, 2022, 2026) Destaque da Coreia do Sul Son Heung-min 56 Gols pela seleção (145 jogos) 6 Finalizações vs República Tcheca (xG: 1.01) 2 Gols na goleada de 5 x 0 sobre Trinidad e Tobago 3ª Copa do Mundo na carreira (2018, 2022, 2026)

Os técnicos - Veteranos de Copa com estilos opostos

Javier Aguirre

Javier Aguirre, de 67 anos, comanda a seleção mexicana pela terceira vez em Copas do Mundo. O técnico já esteve no banco nas edições de 2002 e 2010, e carrega a experiência de quem conhece a pressão de dirigir El Tri no cenário mundial. Seu trabalho recente priorizou a organização defensiva e a compactação das linhas, o que explica o baixo número de gols sofridos na preparação para o torneio.

Aguirre terá de provar sua capacidade de adaptação com a ausência de Montes. A decisão sobre quem substitui o zagueiro e como o meio-campo se reorganiza será o principal teste tático do treinador nesta segunda rodada. A goleada de 5 x 1 sobre a Sérvia no último amistoso mostrou que, quando o plano funciona, o México pode ser devastador no ataque.

Hong Myung-bo

Hong Myung-bo, de 57 anos, é uma lenda do futebol sul-coreano. Como jogador, foi capitão na Copa de 2002, quando a seleção alcançou o quarto lugar em casa, e se tornou o primeiro asiático a disputar quatro edições consecutivas de Copa do Mundo (1990-2002). Como técnico, assume a seleção pela segunda vez, após uma passagem em 2014.

A virada contra a República Tcheca evidenciou uma de suas principais qualidades: a capacidade de ajustar o time durante o jogo. As substituições que inseriram Oh Hyeon-gyu e alteraram o posicionamento ofensivo foram decisivas para a vitória. Hong utiliza um sistema flexível de três zagueiros que pode se transformar em uma linha de cinco na fase defensiva, dando solidez contra equipes que dominam a posse de bola.

Análise tática de México x Coreia do Sul

O México de Aguirre deve manter o 4-1-4-1 que funcionou contra a África do Sul, com Erik Lira como escudo à frente da defesa e Quiñones e Alvarado pelos lados como principais válvulas de escape no contra-ataque. O desafio tático estará na transição defensiva, já que a Coreia do Sul explora com precisão os espaços deixados por linhas mais altas.

A Coreia do Sul, no 3-4-2-1 de Hong Myung-bo, apresenta uma estrutura compacta no meio-campo. Hwang In-beom e Paik Seung-ho formam uma dupla de volantes que equilibra marcação e saída de bola, enquanto Lee Kang-in e Lee Jae-sung flutuam entre as linhas em busca de conexão com Son Heung-min.

O principal perigo sul-coreano está na movimentação de Son, que tende a partir da esquerda para dentro, ocupando espaços entre os zagueiros e os meio-campistas adversários.

Se Álvarez atuar como zagueiro, o México perde densidade no meio-campo, o que pode abrir caminho para Lee Kang-in receber com mais liberdade entre as linhas. Por outro lado, a linha de três zagueiros da Coreia pode sofrer com o jogo pelos lados.

Quiñones, pela esquerda, e Alvarado, pela direita, têm velocidade para explorar os espaços deixados pelos alas Seol Young-woo e Lee Tae-seok em transições rápidas.

O jogo tende a ser decidido por quem controlar melhor o corredor central e as bolas paradas, cenário em que a ausência de Montes pode pesar para o México.

Prognóstico de placar exato para México x Coreia do Sul

Previsão de placar México 1 x 0 Coreia do Sul - Odd 5,66 na Br4bet O México sofreu apenas quatro gols em dez jogos na temporada 2026, uma média de 0,40 por partida. Em casa, a defesa é ainda mais hermética: El Tri concede um gol a cada 225 minutos. A Coreia do Sul, em contrapartida, tem média de 1.20 gol sofrido por jogo e registra apenas uma vitória em três partidas como visitante na temporada. O cenário aponta para um duelo de poucos gols resolvido pelo fator casa. O México conquistou quatro clean sheets na Copa Ouro 2025, concedendo apenas 2.1 xGA em todo o torneio (World Soccer Talk) A Coreia do Sul marca em média 0,5 gol no primeiro tempo e 1.0 no segundo; o México tende a segurar o resultado na etapa inicial (FootyStats) O retrospecto como visitante da Coreia é de 1V, 1E e 1D na temporada, com quatro gols marcados em três jogos (FootyStats) O México acumula média de 1,80 gol marcado por jogo em 2026, contra 1,50 da Coreia do Sul; a diferença se acentua quando o México joga em casa (FootyStats) A defesa mexicana não sofreu gol no primeiro tempo em nove dos dez jogos na temporada, com média de apenas 0,1 gol sofrido antes do intervalo (FootyStats)

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