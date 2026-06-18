Tunísia x Japão Palpite – Análise e odds (21/06)

Veja os principais palpites de Tunísia x Japão pela Copa do Mundo 2026

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A Tunísia entra em campo contra o Japão pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026 no Estadio BBVA, em Monterrey (México), em situação desesperadora.

A goleada por 5 x 1 sofrida diante da Suécia na estreia custou o cargo do técnico Sabri Lamouchi, demitido pela federação tunisiana apenas um dia após o resultado. Em seu lugar, foi contratado o francês Hervé Renard, que chega ao México com a missão de salvar uma campanha já comprometida.

Do outro lado, o Japão conseguiu um empate por 2 x 2 com a Holanda na abertura do torneio, com gols de Keito Nakamura e Daichi Kamada. O resultado manteve os Samurais Azuis na briga pela classificação com um ponto, empatados com a Holanda e atrás da Suécia, que lidera o grupo com três.

Para o Japão, uma vitória praticamente garante a passagem para a fase eliminatória, enquanto para a Tunísia uma derrota encerra qualquer esperança realista de avançar. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Tunísia x Japão pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Renard herda uma crise, Japão quer confirmar favoritismo

A situação da Tunísia é a mais turbulenta do torneio até o momento. A goleada contra a Suécia expôs falhas defensivas graves, agravadas por erros individuais desde os primeiros minutos, quando Yasin Ayari abriu o placar aos sete minutos.

O lateral Yan Valery foi substituído aos 72 minutos e demonstrou frustração visível contra Lamouchi, evidenciando tensão interna no vestiário. A defesa tunisiana sofreu dez gols nas últimas duas partidas (cinco contra a Bélgica em amistoso preparatório e cinco contra a Suécia na Copa).

A preparação pré-torneio também não trouxe resultados animadores. Nos últimos seis jogos, a Tunísia venceu apenas um (1 x 0 contra o Haiti), empatou com o Canadá (0 x 0) e perdeu para Mali nos pênaltis, Áustria (0 x 1), Bélgica (0 x 5) e Suécia (1 x 5).

A seleção norte-africana é 55ª no ranking da FIFA e nunca conseguiu passar da fase de grupos em sete participações em Copas do Mundo.

Renard, porém, conhece bem a pressão de um Mundial. O técnico francês levou o Marrocos à Copa de 2018 e a Arábia Saudita à Copa de 2022, quando comandou a histórica vitória sobre a Argentina de Lionel Messi na estreia.

Antes disso, conquistou duas Copas Africanas de Nações (Zâmbia em 2012 e Costa do Marfim em 2015). O desafio agora é reorganizar uma equipe abalada em poucos dias de trabalho.

O Japão chega ao jogo com um aproveitamento recente invejável. Antes do empate com a Holanda, a seleção de Hajime Moriyasu vinha de cinco vitórias consecutivas: 2 x 0 contra Gana, 3 x 0 contra a Bolívia, 1 x 0 contra a Escócia, 1 x 0 contra a Inglaterra e 1 x 0 contra a Islândia.

São seis jogos consecutivos sem derrota, com apenas dois gols sofridos nesse período.

A grande perda japonesa foi o capitão Wataru Endo, do Liverpool, que se retirou da Copa e anunciou aposentadoria da seleção por causa de uma lesão no pé esquerdo. O zagueiro Ko Itakura, do Ajax, assumiu a braçadeira.

Mesmo sem Endo e sem Kaoru Mitoma (também cortado por lesão), o elenco japonês é majoritariamente formado por jogadores de ligas europeias de primeiro escalão, o que confere profundidade técnica acima do nível da Tunísia.

O Japão é o 17º no ranking da FIFA e ocupa a segunda posição no Grupo F pelo critério de fair play, empatado em pontos com a Holanda e dois pontos atrás da líder Suécia.

Confrontos diretos entre Tunísia e Japão

As duas seleções se enfrentaram seis vezes na história, e o retrospecto é amplamente favorável ao Japão: cinco vitórias japonesas contra apenas uma da Tunísia. O único triunfo tunisiano aconteceu em junho de 2022, na Kirin Cup, com um 3 x 0 aplicado em solo japonês, resultado que se encaixa no contexto de amistoso pré-Copa sem peso competitivo real.

O confronto mais relevante ocorreu na Copa do Mundo de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul. Na ocasião, os japoneses venceram por 2 x 0 pela fase de grupos, naquela que segue como a única partida oficial entre as seleções em torneios da FIFA. O resultado mais recente foi a vitória japonesa por 2 x 0 na Kirin Challenge Cup de outubro de 2023, com gols de Kyogo Furuhashi e Junya Ito.

Em resumo, a Tunísia nunca venceu o Japão em confrontos competitivos. Os dados históricos reforçam a superioridade japonesa neste duelo direto, especialmente considerando o momento atual de cada seleção.

Notícias de Tunísia x Japão

Tunísia: desfalques e dúvidas

A principal notícia do lado tunisiano é a troca de comando técnico. Hervé Renard terá pouquíssimo tempo de trabalho com o elenco antes do jogo contra o Japão, o que torna provável que ele opte por uma formação conservadora com poucas alterações radicais.

Após a goleada contra a Suécia, a defesa deve passar por ajustes. Omar Rekik, de apenas seis seleções, marcou o gol de honra contra os suecos, mas a zaga foi exposta repetidamente em transições rápidas.

Renard pode promover Rani Khedira, do Union Berlin, ao meio-campo para dar mais proteção à defesa, especialmente com Ellyes Skhiri precisando de apoio na contenção.

O goleiro Aymen Dahmen, do CS Sfaxien, deve ser mantido apesar do resultado adverso. A Tunísia não reportou lesões no elenco.

O jovem Rayan Elloumi, de apenas 18 anos e do Vancouver Whitecaps, é uma opção ofensiva no banco, mas dificilmente será titular neste contexto de jogo reativo.

Provável escalação da Tunísia (4-2-3-1): Dahmen; Valery, Talbi, Rekik e Abdi; Skhiri e Khedira; Achouri, Hannibal e Ben Slimane; Saad. Técnico: Hervé Renard.

Japão: desfalques e dúvidas

O Japão perdeu o capitão Wataru Endo antes do início do torneio e também não conta com Kaoru Mitoma, ambos por lesão. O atacante Shuto Machino, do Borussia Monchengladbach, foi convocado como substituto de Endo na lista.

A principal dúvida para o jogo contra a Tunísia é Takefusa Kubo, meia-atacante da Real Sociedad, que aparece como incerto na escalação. Kubo contribuiu com uma assistência contra a Holanda e é peça fundamental no sistema ofensivo de Moriyasu.

Caso Kubo não tenha condições de jogo, Junya Ito (Genk, 69 seleções e 15 gols pela seleção) é o substituto natural no lado direito do ataque.

Kamada, do Crystal Palace, marcou contra a Holanda e vive grande fase com 12 gols em 49 jogos pela seleção. Nakamura, do Reims, também balançou as redes na estreia e acumula dez gols em 25 convocações.

Ayase Ueda, centroavante do Feyenoord, é o artilheiro do elenco com 16 gols em 39 jogos pela seleção e lidera a referência ofensiva.

Provável escalação do Japão (3-4-2-1): Zion Suzuki; Watanabe, Taniguchi e Hiroki Ito; Doan, Kamada, Sano e Nakamura; Kubo e Maeda; Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Destaques individuais de Tunísia x Japão

Destaque do Japão Daichi Kamada 12 Gols pela seleção (49 jogos) 1 Gol vs Holanda (Copa 2026) 1 a cada 4 Proporção de gols por jogo pela seleção (12/49) 2 x 2 Empate arrancado pelo Japão contra a Holanda na estreia Destaque da Tunísia Ellyes Skhiri 83 Seleções pela Tunísia 4 Gols pela seleção C Capitão e líder do meio-campo tunisiano 1ª Copa do Mundo sob novo técnico Renard

Os técnicos - Veterano de Copas contra o arquiteto de uma geração

Hervé Renard

Renard assumiu a Tunísia em circunstâncias de emergência, contratado um dia após a demissão de Lamouchi. Aos 57 anos, dirigiu também a seleção feminina da França na Copa de 2023, chegando às quartas de final, o que o torna um dos poucos técnicos com experiência em Mundiais masculinos e femininos.

O desafio imediato é diferente de tudo que já enfrentou: reorganizar um vestiário abalado, com poucos dias de treino e contra um adversário de nível técnico superior. Wahbi Khazri, que era assistente de Lamouchi, permanece na comissão técnica, o que pode facilitar a transição.

Hajime Moriyasu

Moriyasu comanda o Japão desde 2018, período mais longevo de um técnico à frente da seleção masculina. Sob sua liderança, o Japão eliminou Alemanha e Espanha na fase de grupos da Copa de 2022, alcançou o melhor momento da história do futebol japonês e construiu um elenco quase inteiramente baseado em ligas europeias de primeiro escalão.

Seu sistema tático é flexível, alternando entre esquemas com três e quatro defensores conforme o adversário. A perda de Endo obrigou uma readaptação no meio-campo, mas a profundidade do elenco permitiu que Kaishu Sano (Mainz 05) e Kamada absorvessem as funções de articulação.

Análise tática de Tunísia x Japão

O Japão deve manter o esquema 3-4-2-1 utilizado contra a Holanda, com Nakamura e Doan como alas que avançam para criar superioridade numérica nos flancos. Kamada e Sano formam o eixo central, enquanto Kubo (ou Ito) e Maeda atuam como meias-atacantes com liberdade para se infiltrar entre as linhas.

A expectativa é que Renard adote uma postura defensiva com a Tunísia, possivelmente em um 4-2-3-1 compacto ou até um 4-5-1 sem bola. O objetivo seria fechar os espaços entre as linhas que a Suécia explorou com facilidade. Skhiri e Khedira como dupla de volantes podem oferecer mais proteção do que o esquema de Lamouchi proporcionou.

O ponto fraco tunisiano está nas transições defensivas. O Japão é extremamente veloz na troca da bola ao ataque, com jogadores como Kubo e Maeda capazes de acelerar em poucos toques.

Se a Tunísia perder a bola em zonas intermediárias, o Japão tem qualidade para punir em contra-ataques. Por outro lado, a Tunísia precisará arriscar mais na segunda etapa caso esteja atrás no placar, o que pode abrir espaços para os japoneses ampliarem.

Prognóstico de placar exato para Tunísia x Japão

Previsão de placar Tunísia 0 x 2 Japão - Odd 6,00 na Br4bet A troca de técnico no meio do torneio tende a gerar uma reação defensiva imediata, mas Renard terá poucos dias para reorganizar uma equipe que sofreu dez gols nos últimos dois jogos. O Japão tem qualidade técnica e velocidade de transição suficientes para furar o bloqueio tunisiano, especialmente com Kamada e Nakamura em grande fase. A Tunísia marcou apenas três gols nos últimos seis jogos (média de 0,5 por partida), o pior aproveitamento ofensivo entre as seleções do Grupo F O Japão manteve cinco clean sheets consecutivas antes da Copa (Gana 2 x 0, Bolívia 3 x 0, Escócia 0 x 1, Inglaterra 0 x 1, Islândia 1 x 0) O Japão marcou dez gols nos últimos seis jogos (média de 1,67 por partida), a melhor média ofensiva entre as quatro seleções do Grupo F Renard dirigiu a Arábia Saudita na Copa de 2022 e venceu a Argentina na estreia, mas perdeu os dois jogos seguintes e foi eliminado na fase de grupos O Japão sofreu apenas três gols em 16 partidas das eliminatórias asiáticas para esta Copa do Mundo, a melhor marca defensiva entre todas as seleções da AFC

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 12h. (18/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.