Tchéquia x África do Sul Palpite – Análise e odds (18/06)

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República Tcheca e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. As duas seleções perderam na estreia: os tchecos caíram de virada para a Coreia do Sul por 2 x 1, enquanto a Bafana Bafana foi derrotada pelo México por 2 x 0 em um jogo com duas expulsões sul-africanas. A partida será apitada pela americana Tori Penso, a segunda mulher a comandar um jogo masculino em Copas do Mundo.

Com o formato expandido de 48 seleções, ambos ainda seguem vivos na disputa, mas uma nova derrota deixaria a classificação muito distante antes da rodada final. Para a República Tcheca, de volta ao Mundial após 20 anos, e para a África do Sul, que não disputava o torneio desde 2010, o confronto tem peso de eliminatória antecipada. Aqui, veja outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Tchéquia x África do Sul pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Eliminatória antecipada em Atlanta

A derrota por 2 x 1 para a Coreia do Sul expôs tanto a principal virtude quanto a maior limitação da República Tcheca. A equipe de Miroslav Koubek foi compacta por boa parte do jogo e abriu o placar com Ladislav Krejci, em uma jogada de bola aérea após arremesso lateral longo de Vladimir Coufal. O lance resumiu o mecanismo ofensivo tcheco, baseado na força física e na presença de jogadores altos dentro da área.

O problema apareceu quando a Coreia do Sul encontrou espaço para contra-atacar. Hwang In-beom empatou pouco depois, e Oh Hyeon-gyu virou aos 80 minutos após cruzamento rasteiro do próprio Hwang. Tomas Soucek ainda teve um gol de cabeça anulado por impedimento, em mais um sinal de que a República Tcheca depende muito das bolas paradas para criar perigo.

A classificação para a Copa também foi dramática. Depois de terminar em segundo no Grupo L das Eliminatórias europeias, a seleção precisou de duas disputas de pênaltis nos play-offs, contra Irlanda e Dinamarca, ambas após empates por 2 x 2. O histórico mostra uma equipe resiliente, acostumada à pressão, mas que não pode desperdiçar chances como fez em Guadalajara.

A África do Sul, por sua vez, viveu uma estreia desastrosa contra o México. Sphephelo Sithole perdeu a bola na saída da área no gol de Julian Quinones e depois foi expulso aos 49 minutos, enquanto Themba Zwane também recebeu vermelho aos 82. Com dois jogadores a menos, a Bafana Bafana sofreu o segundo gol com Raul Jimenez e terminou derrotada por 2 x 0.

Os números ofensivos sul-africanos foram preocupantes. A equipe produziu apenas 0,07 de xG em três finalizações, duas delas de fora da área, e não criou nenhuma chance clara mesmo quando ainda tinha 11 jogadores em campo. A fase também pesa, já que a seleção não venceu os quatro amistosos antes do Mundial e chega a seis jogos sem vitória, contando a eliminação para Camarões na Copa Africana de Nações.

Com Sithole e Zwane suspensos, Hugo Broos terá de fazer ao menos duas mudanças na equipe titular. Teboho Mokoena, já advertido com cartão amarelo, precisará de disciplina extra para evitar novos problemas. A tendência é que Relebohile Mofokeng ganhe mais minutos e que Oswin Appollis apareça como opção para dar velocidade e profundidade pelos lados.

Confrontos diretos entre Tchéquia e África do Sul

O único confronto entre as duas seleções aconteceu na Copa das Confederações de 1997, em empate por 2 x 2. Não há precedente em Copas do Mundo, e a partida em Atlanta será a primeira entre esses países no palco do Mundial. Sem histórico recente, forma atual, qualidade do elenco e contexto tático ganham peso maior na projeção do resultado.

A República Tcheca chega com perfil técnico e físico superior. Na preparação, a seleção de Koubek somou cinco vitórias consecutivas, incluindo goleada sobre Gibraltar, classificação nos play-offs contra Irlanda e Dinamarca e triunfos em amistosos contra Kosovo e Guatemala. A sequência só foi interrompida pela virada sofrida diante da Coreia do Sul na estreia da Copa.

A África do Sul, por outro lado, não vence desde 29 de dezembro de 2025, quando bateu o Zimbábue por 3 x 2 na Copa Africana de Nações. Desde então, são seis jogos sem vitória, incluindo a eliminação contra Camarões, a sequência negativa de amistosos contra Panamá, Nicarágua e Jamaica e a derrota na estreia do Mundial. A diferença de momento entre as seleções é a variável mais significativa para o confronto.

Notícias de Tchéquia x África do Sul

Tchéquia: desfalques e dúvidas

A República Tcheca não reportou problemas físicos após a derrota para a Coreia do Sul, e Koubek deve manter a mesma equipe titular. A exceção é Jan Kuchta, atacante do Sparta Praga, que é dúvida por questão física, mas ele não era titular de qualquer forma.

O arremesso lateral longo de Vladimir Coufal continua sendo o principal mecanismo ofensivo da equipe. Contra a Coreia do Sul, essa jogada gerou o gol de Krejci e diversas outras chances. Com a vantagem de altura que os tchecos possuem, sete jogadores acima de 1,88m, as bolas paradas devem ser novamente a arma mais perigosa.

Pavel Sulc, que joga no Lyon, é a principal ligação técnica entre o meio-campo e Patrik Schick. Nos amistosos de preparação, Sulc mostrou capacidade de criar em espaços reduzidos e conectar jogadas ofensivas que vão além da dependência aérea.

Adam Hlozek, de 23 anos, marcou 11 gols e deu três assistências pelo Hoffenheim na temporada 2024-25 da Bundesliga antes de sofrer uma lesão no pé que comprometeu sua sequência em 2025-26. Ele está recuperado e disponível para uma função de impacto no segundo tempo, caso os tchecos precisem mudar a dinâmica do jogo.

Provável escalação da República Tcheca (3-4-2-1): Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac e Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka e Jaroslav Zeleny; Pavel Sulc e Lukas Provod; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek.

África do Sul: desfalques e dúvidas

As suspensões de Sithole e Zwane são os desfalques mais impactantes, e não apenas pelo que os jogadores oferecem em campo, mas pelo efeito psicológico de perder dois atletas por indisciplina na estreia de uma Copa do Mundo. Broos terá que reorganizar o meio-campo e decidir quem assume as funções de Sithole na proteção defensiva.

Thalente Mbatha, que já atuou ao lado de Mokoena no duplo pivô durante a preparação, deve manter a posição. A vaga de Sithole tende a ser preenchida por Jayden Adams ou pelo próprio Relebohile Mofokeng em uma função mais avançada, dependendo da configuração tática que Broos escolher.

Oswin Appollis é o jogador que pode fazer a diferença para a Bafana Bafana. Com dois gols e quatro assistências nas eliminatórias africanas, o dobro de participações diretas em gols de qualquer outro jogador sul-africano na campanha, o ponta do Orlando Pirates tem velocidade e capacidade de cortar para dentro, características que podem explorar o espaço atrás de Coufal quando o ala-direito tcheco avança para o ataque.

Lyle Foster, atacante do Burnley, deve manter a posição de centroavante, mas precisa de um serviço muito melhor do que recebeu contra o México, onde ficou praticamente isolado o jogo inteiro. A entrada de Mofokeng e o protagonismo de Appollis devem dar ao ataque sul-africano pelo menos uma dimensão que não existiu na estreia. O goleiro e capitão Ronwen Williams está confirmado e é o líder emocional desta equipe.

Provável escalação da África do Sul (4-2-3-1): Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi e Aubrey Modiba; Teboho Mokoena e Thalente Mbatha; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng e Tshepang Moremi; Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos.

Destaques individuais de Tchéquia x África do Sul

Destaque da República Tcheca Patrik Schick 22 Gols pelo Leverkusen em 2025-26 (todas as competições) 16 Gols na Bundesliga 2025-26 (4º artilheiro da liga) 26 Gols pela seleção tcheca em 53 jogos 9 Gols nos últimos 7 jogos da Bundesliga (inclui hat-trick vs Leipzig) Destaque da África do Sul Oswin Appollis 9 Gols no Premiership sul-africano 2025-26 6 Participações em gols nas eliminatórias (2G + 4A) 6 Assistências no Premiership 2025-26 🏆 Campeão do Premiership pelo Orlando Pirates em 2025-26

Os técnicos - Dois veteranos de 74 anos com histórias opostas

Miroslav Koubek

Aos 74 anos, Miroslav Koubek é o técnico mais velho em atividade nesta Copa do Mundo. Hugo Broos, também com 74 anos, estabeleceu a marca ao comandar a África do Sul na abertura do torneio contra o México, mas Koubek, nascido quatro meses antes do belga, retomou o recorde horas depois ao entrar em campo com a República Tcheca contra a Coreia do Sul no mesmo dia.

A carreira de Koubek começou em 1983 e foi construída quase inteiramente dentro do futebol tcheco. Sua principal conquista em clubes veio no Viktoria Plzen, onde conquistou o título da liga tcheca na temporada 2014-15.

Hugo Broos

O belga Hugo Broos tem uma trajetória que atravessa cinco décadas de futebol profissional e planeja encerrar a carreira após este torneio. Broos jogou como zagueiro pela Bélgica e esteve em campo no Estádio Azteca durante a Copa de 1986, exatamente o mesmo estádio onde, 40 anos depois, ele comandou a África do Sul na derrota para o México na abertura do torneio. Sua maior conquista como treinador foi liderar Camarões ao título da Copa Africana de Nações de 2017, no Gabão.

Broos assumiu a Bafana Bafana em maio de 2021, levou a seleção ao terceiro lugar na Copa Africana de 2023 e depois garantiu a classificação para a Copa do Mundo como líder do Grupo C das eliminatórias da CAF, à frente de Nigéria e Benim. Cada jogo em Atlanta, e possivelmente nos que vierem depois, será uma despedida. A pressão do resultado coexiste com o legado que ele deixa para o futebol sul-africano.

Análise tática de Tchéquia x África do Sul

O 3-4-2-1 da República Tcheca é construído para domínio físico, ameaça aérea e solidez defensiva. A linha com Chaloupek, Hranac e Krejci dá compactação ao sistema, enquanto Coufal e Zeleny oferecem amplitude pelos lados. O principal mecanismo ofensivo é direto e bem ensaiado: bolas longas, arremessos laterais e jogadas paradas para explorar a superioridade física na área.

A tendência é que Hugo Broos retome o 4-2-3-1 usado nas eliminatórias, depois de o experimento com três zagueiros contra o México terminar em problemas disciplinares. Mokoena e Mbatha devem formar o duplo pivô, enquanto Appollis e Mofokeng aparecem como opções para dar amplitude e velocidade ao ataque. Appollis, em especial, pode atacar o espaço nas costas de Coufal e criar situações de um contra um pelo lado direito.

Ainda assim, a superioridade física tcheca nas bolas paradas, a presença de Schick e a necessidade de uma África do Sul mais disciplinada apontam para um jogo controlado e de poucos gols. A Bafana Bafana gerou apenas 0,07 xG contra o México, e a linha de três zagueiros da República Tcheca, com todos acima de 1,85m, oferece boa proteção contra equipes sem profundidade criativa. Os dados indicam o mercado de ambas marcam: não como uma das apostas mais sustentáveis do confronto.

Prognóstico de placar exato para Tchéquia x África do Sul

Previsão de placar República Tcheca 2 x 0 África do Sul - Odd 7,50 na Br4bet A República Tcheca marcou dez gols nos últimos cinco jogos (média de 2.0 por partida), enquanto a África do Sul fez apenas três no mesmo período (0.6 por partida). A diferença de produção ofensiva é a maior entre qualquer par de adversários na segunda rodada da fase de grupos. Do lado defensivo, a Bafana Bafana ficou sem marcar em dois dos últimos cinco jogos e não demonstrou capacidade de ameaçar defesas organizadas nem quando jogou com o elenco completo. O cenário aponta para dois gols tchecos em jogadas distintas e um bloqueio ofensivo sul-africano. A República Tcheca acertou quatro de sete finalizações no alvo (57%) contra a Coreia do Sul – eficiência clínica que compensa a posse inferior Ladislav Krejci soma cinco gols em 27 jogos pela seleção, a maioria de cabeça em bolas paradas, consolidando-se como a segunda arma aérea depois de Schick Schick marcou em 36% das partidas da Bundesliga nesta temporada (dez em 28), incluindo um hat-trick na rodada 32 contra o RB Leipzig A África do Sul não marcou em dois dos últimos cinco jogos (Nicarágua 0 x 0 e México 0 x 2) e sofreu gol em quatro dos cinco A diferença no ranking FIFA é de 20 posições (40ª x 60ª), e os tchecos colocam em campo titulares de Leverkusen, West Ham, Hoffenheim, Lyon e Wolves — nível de clube que a África do Sul não pode igualar fora de Ronwen Williams

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 10h35. (17/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.