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Palmeiras vê dupla de laterais ganhar protagonismo e liga alerta sobre reservas

Giay e Arthur se firmam como pilares na defesa, enquanto contratações recentes perdem espaço no elenco

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
16/06/2026 10:00
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Agustín Giay vive expectativa de ser convocado em definitivo pela Argentina para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)
Giay, jogador do Palmeiras, durante partida da seleção da Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)
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A dupla de laterais do Palmeiras terminou o primeiro semestre como um dos destaques da equipe após iniciar a temporada entre os reservas. Pela direita, Giay superou a concorrência de Khellven e se firmou na posição. Na esquerda, Arthur aproveitou a lesão de Piquerez para ganhar sequência no time profissional.

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    Assim como na reta final de 2025, Khellven iniciou a temporada como titular pelo lado direito da defesa palmeirense. As atuações irregulares no Campeonato Paulista, porém, levaram a comissão técnica a voltar a testar Giay no setor. Até então visto como uma alternativa de perfil mais defensivo, o argentino chegou a atuar, em determinadas circunstâncias, quase como um terceiro zagueiro, a depender da dinâmica das partidas.

    Mesmo sem registrar gols ou assistências em 2026, Giay consolidou-se como titular da equipe e soma 26 partidas na temporada, sendo 21 delas entre os 11 iniciais. O desempenho ao longo dos primeiros meses do ano lhe rendeu uma convocação para a seleção argentina e uma vaga no grupo de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Apesar disso, acabou fora da lista final de 26 jogadores escolhidos por Lionel Scaloni para a disputa do torneio.

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    No outro lado da defesa, Piquerez deixou a condição de titular absoluto após se lesionar em amistoso entre Uruguai e Inglaterra, durante a Data Fifa de março. O lateral sofreu uma entrada dura de Madueke nos minutos iniciais da partida e, após deixar o gramado de Wembley, foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo.

    Com o objetivo de se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo, o uruguaio optou por passar por cirurgia na região. Em razão do período de recuperação, não ficou à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira até a pausa no calendário para o torneio.

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    A ausência de Piquerez abriu espaço para uma disputa interna entre Jefté, considerado o reserva imediato da posição, e Arthur, recém-promovido das categorias de base. Assim como Giay no lado oposto da defesa, o jovem ganhou a concorrência e se firmou entre os titulares.

    A trajetória de Arthur em 2026 começou na equipe sub-20, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em duas partidas, o jovem marcou um gol e distribuiu uma assistência. Meses depois, consolidou-se no elenco principal e já acumula 21 jogos pelo profissional, 16 deles entre os titulares.

    Arthur, de camisa verde, em ação no jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño
    Arthur durante partida do Palmeiras pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

    Contratações ligam sinal de alerta para o Palmeiras

    Contratados em agosto de 2025, Jefté e Khellven chegaram ao Palmeiras com a missão de disputar espaço entre os titulares pelos lados da defesa. O investimento total na dupla foi de 11 milhões de euros, sendo 6 milhões desembolsados para tirar o lateral-esquerdo do Rangers, da Escócia.

    Jefté desembarcou na Academia de Futebol para assumir a condição de reserva imediato de Piquerez e preencher a lacuna deixada por Vanderlan, negociado com o RB Bragantino. Beneficiado pela lesão do uruguaio, ganhou espaço na equipe e chegou a assumir a titularidade, mas perdeu terreno semanas depois diante da ascensão de Arthur.

    Na última partida antes da pausa no calendário, diante da Chapecoense, o jogador sentiu um incômodo no joelho e foi submetido a exames de imagem, que apontaram uma lesão no local. Posteriormente, passou por cirurgia e não deve voltar a atuar nesta temporada.

    Khellven, por sua vez, chegou ao Palmeiras por indicação de Abel Ferreira e com a missão de assumir o lado direito da defesa. Ainda em processo de adaptação, acumulou boas atuações, especialmente no mata-mata da Libertadores, a ponto de ser escolhido para iniciar a final contra o Flamengo, em Lima.

    Ele iniciou 2026 como titular, mas, após a primeira fase do Campeonato Paulista, passou a ter suas atuações contestadas e entrou em rodízio com Giay, que aproveitou as oportunidades para ganhar sequência e retomar a condição de titular.

    Na esquerda, a tendência é de que Piquerez, um dos pilares técnicos do Palmeiras nas temporadas recentes, retome a posição. Enquanto isso, Giay, monitorado por clubes do exterior, tem vantagem para se manter pelo lado direito da defesa.

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