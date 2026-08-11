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Copa do Brasil: Palmeiras conhece adversário e chaveamento

Alviverde encara o Santos nas quartas de final

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
11/08/2026 11:20
Atualizado há 1 hora
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Palmeiras x Atlético MG
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras enfrentará o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

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O Alviverde fará o primeiro jogo contra o Santos como mandante, no Nubank Parque. A decisão da vaga, por sua vez, será disputada na Vila Belmiro. As datas e os horários ainda serão confirmados pela CBF.

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Na quinta fase, o Palmeiras eliminou o Jacuipense com duas vitórias e placar agregado de 7 a 1. Nas oitavas de final, a equipe comandada por Abel Ferreira superou o Fortaleza, com vitória por 3 a 0 como mandante e derrota por 3 a 2 no jogo de volta.

Caso avance às semifinais do torneio, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco e Vitória. Do outro lado da chave, haverá dois clássicos estaduais: Internacional x Grêmio e Cruzeiro x Atlético-MG.

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Arias em Palmeiras x Fortaleza - Copa do Brasil - Alviverde encara o Santos
Palmeiras eliminou o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Chaveamento Copa do Brasil

Lado A da chave

  • Grêmio x Internacional
  • Cruzeiro x Atlético-MG

Lado B da chave

  • Vasco x Vitória
  • Palmeiras x Santos

Premiação da Copa do Brasil

  • 5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões*
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões*
  • Quartas de final: R$ 4 milhões*
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões

*Premiações já conquistadas pelo Palmeiras na atual edição

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