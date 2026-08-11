Copa do Brasil: Palmeiras conhece adversário e chaveamento
Alviverde encara o Santos nas quartas de final
O Palmeiras enfrentará o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
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O Alviverde fará o primeiro jogo contra o Santos como mandante, no Nubank Parque. A decisão da vaga, por sua vez, será disputada na Vila Belmiro. As datas e os horários ainda serão confirmados pela CBF.
Na quinta fase, o Palmeiras eliminou o Jacuipense com duas vitórias e placar agregado de 7 a 1. Nas oitavas de final, a equipe comandada por Abel Ferreira superou o Fortaleza, com vitória por 3 a 0 como mandante e derrota por 3 a 2 no jogo de volta.
Caso avance às semifinais do torneio, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco e Vitória. Do outro lado da chave, haverá dois clássicos estaduais: Internacional x Grêmio e Cruzeiro x Atlético-MG.
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Chaveamento Copa do Brasil
Lado A da chave
- Grêmio x Internacional
- Cruzeiro x Atlético-MG
Lado B da chave
- Vasco x Vitória
- Palmeiras x Santos
Premiação da Copa do Brasil
- 5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões*
- Oitavas de final: R$ 3 milhões*
- Quartas de final: R$ 4 milhões*
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
*Premiações já conquistadas pelo Palmeiras na atual edição
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