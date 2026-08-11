Palmeiras blinda Abel e vê perseguição por parte de organizada: 'Desconectada' Treinador foi alvo de protestos públicos nesta terça-feira (11)

O Palmeiras considera injustificáveis as críticas feitas pela Mancha Verde, principal organizada do clube, a Abel Ferreira, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem do Lance!. Internamente, o clube avalia como positiva a atual temporada, uma vez que lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as fases eliminatórias da Copa do Brasil e da Libertadores.

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Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (11), a principal organizada do clube voltou a demonstrar insatisfação com o trabalho do treinador e pediu sua saída. Além do protesto nas redes sociais, uma faixa foi estendida em frente à sede do clube social, na zona oeste de São Paulo, com os dizeres: "A paciência acabou".

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Os ataques ao treinador não surpreenderam pessoas ligadas ao departamento de futebol, que consideram as manifestações da organizada "desconexas" das dos demais torcedores do clube. Ainda de acordo com a reportagem, a avaliação interna é de que a Mancha Verde se aproveita de tropeços pontuais para contestar o trabalho de Abel Ferreira, treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, com 11 títulos conquistados.

Os protestos acontecem na véspera do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño. Nas últimas semanas, o Palmeiras garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Fortaleza, apesar de ter sido derrotado no segundo confronto. No Campeonato Brasileiro, a equipe soma dois jogos consecutivos sem vitória como mandante, após a derrota para o Atlético-MG e o empate sem gols com o Internacional.

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O posicionamento da organizada, por sua vez, está mais relacionado ao desempenho em campo do que aos resultados recentes. Na avaliação dessa ala, o Palmeiras não apresenta um futebol condizente com os investimentos realizados nas últimas janelas de transferências, cenário que poderia levar a equipe a repetir o desempenho da temporada passada, quando foi vice-campeã duas vezes para o Flamengo e sofreu duas eliminações para o Corinthians, no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil.

A expectativa, de acordo com pessoas ouvidas pelo Lance!, é de que o protesto se estenda às arquibancadas na partida contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília). A mesma organizada já havia criticado o trabalho da atual comissão técnica diante do mesmo rival, em duelo pela fase de grupos da Libertadores de 2026.

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Em 2025, Abel Ferreira também foi alvo de protestos nas arquibancadas do Allianz Parque, na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, resultado que provocou a eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Junior Barranquilla (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

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