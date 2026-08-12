Palmeiras encara 'velho conhecido' e busca revanche na Libertadores Alviverde reencontra o Cerro Porteño após derrota e empate na fase de grupos

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O Palmeiras enfrenta novamente o Cerro Porteño nesta quarta-feira (12), no Allianz Parque, pela Copa Libertadores. Será o 19º confronto entre as equipes na história da competição, o duelo mais disputado entre clubes de países diferentes desde a criação do torneio sul-americano.

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Se no retrospecto geral o Palmeiras leva ampla vantagem, com dez vitórias, cinco empates e três derrotas, além de ter eliminado os paraguaios nos dois confrontos de mata-mata entre as equipes, pelas oitavas de final, nesta edição o Cerro Porteño aparece como algoz do time alviverde.

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No duelo no Allianz Parque, o Cerro Porteño venceu por 1 a 0, com gol de Vegetti, atacante com passagem pelo Vasco. No Paraguai, as equipes empataram por 1 a 1, com gol de Jhon Arias e um contra de Carlos Miguel. O resultado fez com que o Palmeiras terminasse a fase de grupos na segunda colocação pela primeira vez desde que Abel Ferreira assumiu o comando da equipe, no fim de 2020.

- Nós vamos continuar a trabalhar em cima daquilo que é nosso calendário e exigências. E reconhecer que sim, hoje, fizemos um jogo ruim - disse Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após a derrota para o Cerro Porteño, no Nubank Parque. O resultado encerrou uma sequência de 17 partidas de invencibilidade do time alviverde.

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A segunda colocação na chave evitou que o Palmeiras cruzasse com rivais como Flamengo e Corinthians, por exemplo. No entanto, fez com que o Alviverde viva um cenário atípico em relação às últimas edições da Libertadores: decidir a vaga como visitante.

Flaco López durante derrota do Palmeiras para o Cerro Porteño na Libertadores (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Números do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras chega ao 100º jogo contra times estrangeiros em solo brasileiro pela Libertadores com um retrospecto amplamente favorável. São 76 vitórias, 14 empates e apenas dez derrotas, além de 252 gols marcados e 68 sofridos.

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Resultados na Libertadores 2026

Libertadores: 6 jogos Vitórias: 3 Empates: 2 Derrota: 1 Gols marcados: 10 Gols sofridos: 5 Jogos sem sofrer gol: 1

Retrospecto positivo no Nubank Parque em jogos eliminatórios

Desde a inauguração do Nubank Parque, em 2014, o Palmeiras disputou 57 partidas eliminatórias no estádio, entre jogos únicos e duelos de volta. O retrospecto é amplamente favorável: são 41 classificações ou títulos conquistados no local.

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Em outras 14 ocasiões, a equipe foi eliminada ou terminou como vice-campeã, além de dois empates em partidas decisivas. A última eliminação em casa, inclusive, ocorreu diante do Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2025.

Palmeiras tem o retorno de seu capitão

Gustavo Gómez se recuperou de uma lesão muscular na coxa e treinou sem restrições com o restante do elenco na última terça-feira, na Academia de Futebol. O zagueiro retorna ao time após desfalcar a equipe em três partidas. A tendência é que paraguaio volte a formar o trio defensivo ao lado de Murilo e Alexander Barboza, que atuaram com o improvisado Emiliano Martínez em compromissos recentes.

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Bruno Fuchs (transição física), Paulinho e Khellven (lesão muscular na coxa) e Jefté (cirurgia no joelho) seguem com desfalques para a partida. Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque.

Gustavo Gómez treinou sem restrições na última terça-feira e reforça o Palmeiras na eliminatória contra o Cerro Porteño, no Nubak Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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