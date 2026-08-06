Palmeiras renova com Murilo e avança por novo acordo com Gómez Novo vínculo do zagueiro é válido até dezembro de 2029

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (6) a renovação de contrato de Murilo até o fim de 2029. Clube e zagueiro mantinham negociações avançadas desde antes da pausa para a Copa do Mundo e concluíram o acordo nos últimos dias. Com a extensão, o novo vínculo será válido até dezembro de 2029.

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No clube desde 2022, Murilo soma 234 partidas pelo Palmeiras. Após mais de quatro anos no elenco alviverde, o defensor ainda busca alcançar novas marcas, como entrar na lista dos jogadores com mais atuações na história da instituição.

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- Espero aumentar cada vez mais esses números com essa extensão do contrato, ter a oportunidade de chegar entre os jogadores que mais vestiram a camisa do Palmeiras. Isso é uma realização muito grande, pelo tamanho do clube, pela grandeza. Eu me sinto um jogador muito realizado - afirmou Murilo.

- Eu sou eternamente grato ao Palmeiras por tudo que vem fazendo na minha vida, tudo que eu sou hoje é graças ao Palmeiras. Estou muito feliz, são anos aqui que mudaram a minha vida, que vêm me transformando como homem, como pai de família. Sem sombra de dúvidas, temos mais três anos para poder aproveitar muito no Palmeiras e ser feliz - completou.

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Murilo acumula marcas importantes desde que chegou ao Palmeiras. O zagueiro foi eleito pela CBF para a seleção do Campeonato Brasileiro em 2022 e conquistou a Bola de Prata da competição nas temporadas de 2022 e 2023. Ao longo de cinco temporadas pelo clube, o defensor soma 142 vitórias, 62 empates e apenas 29 derrotas em partidas disputadas com a camisa alviverde.

Palmeiras avança por renovação de Gómez

Assim como publicado pelo Lance! anteriormente, o Palmeiras intensificou as conversas com Gustavo Gómez após o retorno do zagueiro da Copa do Mundo para ampliar o atual contrato do capitão.

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A tendência é de que Gómez assine um novo vínculo com o Palmeiras, válido até 2029, assim como Murilo. Internamente, o clube entende que o zagueiro tem poder de negociação para definir os termos do acordo, em razão dos serviços prestados ao longo dos últimos anos.

Gustavo Gómez tem contrato com o Palmeiras até 2027 e segue como uma das peças-chave do elenco comandado por Abel Ferreira.

Gustavo Gómez durante partida do Palmeiras (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

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