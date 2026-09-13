O Palmeiras afastou o atacante Felipe Teresa, do time sub-20, por uma denúncia de violência doméstica contra a ex-esposa Marcelle Barbosa. Ela publicou um vídeo neste domingo (13) nas redes sociais relatando o caso, que teria ocorrido no dia 15 de agosto. Um boletim de ocorrência foi aberto duas semanas depois.

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Marcelle relata ter sofrido um chute e um soco no rosto durante uma discussão em meio a uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, de van, depois dela jogar fora uma roupa que o jogador havia comprado para ir em uma festa que ela não queria que ele fosse. Na ocasião, o filho do ex-casal, o assessor do atleta, sua esposa e o motorista estavam presentes.

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- Tão logo tomou ciência da denúncia apresentada contra o atleta Felipe Teresa, da equipe sub-20, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, determinou o imediato afastamento do jogador das atividades da base. O clube não tolera qualquer forma de violência contra a mulher e aguarda a apuração dos fatos para que possa tomar as demais providências cabíveis - diz a nota enviada pelo Palmeiras.

Marcelle diz que teve um relacionamento de três anos com o atleta. Eles são pais de um filho. Ela publicou uma foto com o nariz sangrando e disse que o soco quase quebrou seu nariz. Na imagem, a boca da ex-esposa também aparece inchada. Segundo ela, a agressão teria acontecido na frente da criança.

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Foto: Reprodução

Veja o relato de Marcelle

– Era para ser um momento em família e virou um terror na minha vida. As coisas começaram a mudar completamente o rumo quando ele falou que gostaria de ir para um baile no Complexo do Alemão com os amigos dele. Falei que não gostaria de ir, nem que gostaria que ele fosse, mas ele insistiu. Não me falou, avisou para o assessor dele e eu descobri na hora que estava na van indo para o Rio de Janeiro.

– Essa hora, a gente começou a discutir pelo celular, ficou um clima horrível na van e teve a primeira parada, para ir no banheiro. Pedi para o motorista abrir a porta ou porta malas, peguei uma roupa que ele tinha comprado para ir nesse baile e joguei fora. Tomei uma atitude de cabeça quente, mas eu estava muito irritada porque ele não tinha me avisado que tinha mudado de planos. Depois que joguei as coisas dele fora, fui ao banheiro. Nesse momento, o motorista da van avisou a ele que eu tinha jogado as roupas dele fora, e ele começou a ser agressivo comigo.

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– Eu voltei para a van, ele já estava me esperando do lado de fora, eu não sabia que tinham avisado para ele sobre as roupas, e ele veio para cima de mim, super agressivo, e pegou meu celular, alegando que o celular era dele porque ele havia comprado e me dado de presente.

– Ele pegou o celular e veio para cima de mim, eu peguei um guarda-chuva e consegui me defender. Nessa hora um funcionário do posto viu, se intrometeu e ele entrou na van. Eu guardei o guarda-chuva, entrei na van e ele me desferiu um chute na hora que entrei. Seguimos viagem como se nada tivesse acontecido, no caso dele e das pessoas que trabalham com ele, teve mais uma parada, eu não desci, e uma última na Serra das Araras, e foi nessa parada que tudo aconteceu.

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– Paramos na Serra em uma tenda, para eu e outra mulher que estava na van ir no banheiro, eu desci, fui no banheiro com a esposa do assessor dele, voltei e o motorista e o assessor dele haviam descido da van. Só estava ele e meu filho.

– Voltei para a van, discutimos de novo, eu dei um tapa no rosto dele, me exaltei novamente, mas ele se exaltou muito mais porque a reação dele foi me devolver um soco, que quase quebrou meu nariz. Sei que não fui certa nas atitudes que tive, mas nenhuma mulher merece passar por isso. Ele desferiu esse soco no meu nariz na frente do meu filho, já tinha me ameaçado antes por celular.

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– Entrei em desespero porque achei que tinha quebrado meu nariz, minha reação foi só sair da van e tentar estancar o sangue. A mulher do assessor dele me ajudou, perguntou o que tinha acontecido. Minha boca inchou, ficou roxa, machucou por dentro. Me limpei, pedi para sentar no banco da frente e todo mundo seguiu viagem.

– Nesse dia eu cheguei a ir na delegacia, mas não tive coragem de denunciar, porque tinha medo das consequências, do que ia acontecer comigo, com meu filho. Só tive coragem 15 dias depois.

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– Durante esse tempo, não tive qualquer apoio dele, ele me mandou dinheiro para custear uma parte das coisas do meu filho. A única coisa que recebi da assessoria dele foi um contrato no qual estavam tentando me coagir a assinar, e nesse contrato eu abria mão da minha união estável que tive com ele durante três anos e quando avisei que não assinaria fui coagida e humilhada.

Foto: Reprodução

Felipe Teresa se manifesta nas redes sociais

Nas redes sociais, por meio de sua conta oficial, o jogador emitiu uma nota em que diz ter "plena ciencia dos fatos e que está adotando medidas jurídicas cabíveis para apuração dos acontecimentos".

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- No que diz respeito à suposta agressão mencionada nas publicações, os fatos serão devidamente discutidos, esclarecidos e provados em juízo - diz um trecho. Veja a nota completa abaixo: