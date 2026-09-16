Abel mira 'Palmeiras de Libertadores' em busca de classificação
Alviverde vive cenário atípico na competição, mas leva vantagem construída em casa para a altitude de Quito
O Palmeiras encara a LDU em Quito com um objetivo: avançar às semifinais da Copa Libertadores. Para isso, aposta no retrospecto apresentado na competição sob o comando de Abel Ferreira, na qualidade de seu elenco e, principalmente, na vantagem de um gol construída no jogo de ida, realizado no Nubank Parque.
+ Palmeiras e LDU têm estratégias diferentes antes de decisão na Libertadores
Na última quarta-feira, o Alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Giay, seu primeiro pelo clube. A vantagem, apesar de mínima, traz maior segurança para uma equipe que enfrentará a altitude de 2.850 metros, onde sofreu uma de suas piores derrotas recentes na competição. No jogo de ida da semifinal passada, o time equatoriano venceu por 3 a 0, com todos os gols marcados ainda no primeiro tempo, em uma avalanche à qual os brasileiros não conseguiram reagir.
No jogo de volta, Abel Ferreira prometeu "uma noite mágica", e foi isso que os torcedores palmeirenses receberam. Vitória por 4 a 0 em casa e classificação à decisão. Nesta quarta-feira, o treinador se apoia também no retrospecto do Palmeiras na Libertadores sob seu comando.
Desde que chegou ao clube, Abel classificou o Palmeiras para todas as fases de mata-mata da Libertadores que disputou. No pior dos cenários, foi eliminado nas oitavas de final pelo Botafogo, que se consagraria campeão daquela edição. São apenas quatro eliminações e cinco derrotas no torneio, em contraste com 18 vitórias, 15 empates e os dois títulos conquistados.
Números de Abel pelo Palmeiras em eliminatórias de Libertadores
- Jogos: 38
- Vitórias: 18
- Empates: 15
- Derrotas: 5 derrotas
- Gols marcados: 61
- Gols sofridos: 24
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Palmeiras vive cenário atípico
Diferentemente das outras edições sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras não terminou a fase de grupos da Libertadores na liderança de sua chave. Foram 11 pontos, com três vitórias, dois empates e uma derrota, no Allianz Parque, contra 13 do Cerro Porteño.
A condição fez com que o Alviverde disputasse as fases eliminatórias tendo de decidir como visitante, algo atípico para o clube. No primeiro compromisso, justamente contra o Cerro Porteño, o mando de campo não desfavoreceu o Palmeiras, que avançou de fase. Agora, o time encontra o mesmo cenário, desta vez na altitude de Quito. Se voltar a se classificar, terá a mesma condição diante do Fluminense, em uma eventual semifinal.
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