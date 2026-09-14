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Abel mantém promessa, mas vê elenco do Palmeiras sofrer com lesões

Treinador segue com o objetivo de vencer as três frentes de disputa e tem novo 'teste' na altitude de Quito

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
14/09/2026 15:05
Atualizado há 0 minutos
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Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

"Não vamos abrir mão de nenhuma competição". Essa foi a mensagem de Abel Ferreira ao comentar os objetivos do Palmeiras para o segundo semestre da temporada. Vice-líder do Brasileirão, a equipe está garantida nas semifinais da Copa do Brasil e enfrenta a LDU, no Equador, por uma vaga na próxima fase da Libertadores.

+ Palmeiras descarta fratura em Piquerez antes de decisão pela Libertadores

Ao mesmo tempo em que segue vivo nas três principais frentes do calendário, o Palmeiras volta a conviver com baixas no elenco. No clássico contra o São Paulo, quatro jogadores ficaram fora por problemas físicos. Após a partida, Piquerez foi submetido a exames de imagem por causa de um problema no tornozelo e tem presença improvável no duelo em Quito.

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Entre os jogadores, apenas Ramón Sosa apresentou evolução na recuperação de uma lesão muscular na coxa. O atacante treinou sem restrições com os companheiros nesta segunda-feira (14) e deve voltar a ficar à disposição no banco de reservas. Paulinho e Jefté são desfalques certos, enquanto Mauricio será reavaliado horas antes do duelo, já no Equador.

Os problemas físicos surgem justamente quando a equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta uma maratona de jogos. Desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo, em 22 de julho, o Palmeiras entrou em campo 16 vezes, na maioria delas com a formação titular.

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Abel Ferreira tem optado por rodar algumas peças de forma pontual, como no sistema defensivo, além de preservar jogadores em partidas nas quais o Palmeiras já havia construído vantagem. Foi o caso dos jogos de volta contra Fortaleza e Santos, pelas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, respectivamente.

A opção adotada neste ano contrasta com o planejamento de 2025, quando a comissão técnica decidiu "poupar energias" nas rodadas finais do Brasileirão para concentrar esforços na decisão da Libertadores, contra o Flamengo. Antes da viagem a Lima, Abel, inclusive, optou por deixar os 11 titulares em São Paulo e levou uma equipe alternativa para enfrentar o Grêmio, no Sul do País. Na ocasião, o Alviverde perdeu por 3 a 2, chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer e se distanciou da disputa pelo título nacional.

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- Não vos posso enganar nem mentir. O campeonato (Brasileiro) muito difícil. E nós não temos energia suficiente para gastar nesta competição até o fim... Eu vos digo isso de coração: não vamos mais gastar energia nesta competição - afirmou Abel Frreira, após empate sem gols com o Fluminense, em trecho exibido na série "Acesso Total", do SporTV.

Caso avance nas competições de mata-mata e chegue às finais dos três torneios, o Palmeiras ainda terá 18 compromissos até o fim do atual calendário: 11 pelo Brasileirão, três pela Copa do Brasil e quatro pela Libertadores. Desse total, 14 já estão garantidos.

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Abel Ferreira bate palmas na vitória do Palmeiras sobre a LDU
Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e LDU, no Nubank Parque, pela ida das quartas de final da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)<br>

Abel Ferreira liberado para a Libertadores

Abel Ferreira estará à beira do gramado no duelo entre LDU e Palmeiras, que vale uma vaga nas semifinais da Libertadores. A suspensão de três jogos imposta ao treinador, da qual ele cumpriu a primeira parte diante do São Paulo, é válida apenas para o Campeonato Brasileiro.

O técnico ainda ficará fora dos compromissos contra Grêmio, fora de casa, e Bahia, no Allianz Parque. Abel voltará ao comando da equipe no clássico com o Corinthians, após a pausa para a Data Fifa.

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Gustavo Gómez, por sua vez, será desfalque. O capitão recebeu cartão amarelo no jogo de ida e cumpre suspensão automática no Equador.

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