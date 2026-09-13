Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo é ponto fora da curva para Vitor Roque em meio à fase ruim no Palmeiras

Camisa 9 voltou a marcar pelo Palmeiras justamente contra o rival, adversário diante do qual tem bom histórico desde que chegou ao clube

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
13/09/2026 18:00
Favorite o Lance! no Google
Vitor Roque
Vitor Roque comemora gol marcado em Palmeiras x São Paulo (Foto: AbraãoSoares/Onzex press e imagem/Folhapress)

Em meio a um momento de cobrança no Palmeiras, Vitor Roque encontrou novamente no Choque-Rei uma oportunidade para responder em campo. O gol marcado na vitória deste sábado (12) foi o terceiro do Tigrinho em sete jogos contra o Tricolor com a camisa alviverde, reforçando um retrospecto que contrasta com as dificuldades enfrentadas pelo camisa 9.

➡️ Torcer pelo Corinthians? Zagueiro do Palmeiras responde se vai 'secar' o Flamengo

O bom desempenho diante do rival, porém, não apaga as dificuldades que Vitor Roque vem enfrentando após passar por cirurgia no tornozelo esquerdo, em maio. O centroavante começou a ser mais cobrado nas últimas semanas por conta de sua instabilidade em campo, e o próprio técnico Abel Ferreira já falou publicamente sobre a necessidade de o jogador evoluir fisicamente para recuperar seu melhor momento.

continua após a publicidade

Mas é possível que essa chave vire novamente com a boa apresentação no clássico que Vitor Roque mais se dá bem. Além dos três gols em sete jogos, o jogador também tem uma assistência. Ao todo, são quatro participações em gol, uma a cada 127 minutos em Choque-Rei, segundo dados do Sofascore.

— Agradecer a Deus pela oportunidade de vestir essa camisa, pelo gol, pela vitória. Agradecer também a toda equipe que vem me ajudando, ao professor. Pouco a pouco venho recuperando minha confiança, não é fácil passar por lesões, e desde o início do ano venho sofrendo com lesões que vêm me atrapalhado, mas é pouco a pouco, ir trabalhando para ajudar o Palmeiras melhor ainda — disse Vitor Roque, após a vitória desta 27ª rodada.

continua após a publicidade

O retrospecto, porém, não começou no Palmeiras. Antes de chegar ao clube, Vitor Roque também marcou contra o São Paulo pelo Athletico-PR, em junho de 2023. Na ocasião, o atacante balançou as redes na derrota por 2 a 1, pelo Brasileirão.

Mesmo em meio ao momento de cobrança no Palmeiras, Vitor Roque tem no São Paulo um adversário diante do qual costuma aparecer. Ao balançar novamente as redes no Choque-Rei, o centroavante manteve o retrospecto positivo contra o Tricolor, como mostra o levantamento abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Números de Vitor Roque em confrontos entre Palmeiras x São Paulo

DataJogoMinParticipaçãoNota Sofascore

11/03/2025

PAL 1x0 SPFC

75 min

sem gol/assist

7.0

11/05/2025

PAL 1x0 SPFC

11 min

gol

7.2

05/10/2025

SPFC 2x3 PAL

90 min

gol

6.6

25/01/2026

PAL 3x1 SPFC

13 min

sem gol/assist

6,7

02/03/2026

PAL 2x1 SPFC

88 min

assistência

6.8

22/03/2026

SPFC 0x1 PAL

14 min

sem gol/assist

6.6

13/09/2026

PAL 2x0 SPFC

90 min

gol

6.8

Números de Vitor Roque em confrontos entre Athletico-PR x São Paulo

31/07/2022CAP 1x0 SPFC70 minsem gol/assist7.1

22/06/2023

SPFC 2x1 CAP

82 min

gol

7.3

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Vitor Roque
Foto: AbraãoSoares/Onzex press e imagem/Folhapress
Tudo sobre
Sugerida para você!
Rafael Klein apitou Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Comentarista de arbitragem aponta erro grave em Palmeiras x São Paulo

Há 1 hora
Palmeiras x São Paulo

Palmeiras

Palmeiras provoca São Paulo e relembra 'como era o mundo' na última vitória do rival; veja os memes

Há 7 horas
Bruno Fuchs

Palmeiras

Torcer pelo Corinthians? Zagueiro do Palmeiras responde se vai 'secar' o Flamengo

Há 8 horas
Abel Ferreira no banco de reservas do Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras perde titular da zaga para o duelo contra o Grêmio

Há 10 horas
Piquerez no chão após receber falta

Palmeiras

Piquerez será reavaliado pelo Palmeiras após deixar o campo lesionado

Há 20 horas
Auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins durante a partida contra o São Paulo

Palmeiras

Auxiliar lamenta ausência de Abel e defende rigor financeiro no Brasil

Há 20 horas
Mais LANCE!
Vitor Roque durante o clássico contra o São Paulo

Vitor Roque vibra com gol e desabafa após lesões: 'Não é fácil'

Vitor Roque comemora gol com assistência de Khellven durante a partida entre Palmeiras e São Paulo

Palmeiras vence São Paulo e assume a liderança provisória do Brasileirão

Ferreira em ação durante Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro

Decisão da arbitragem em Palmeiras x São Paulo viraliza: 'Claro'

Osorio é expulso após entrada dura em Piquerez

Expulsão em Palmeiras x São Paulo repercute: 'Vergonhoso'

Palmeiras abre o placar contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Palmeiras x São Paulo: Murilo e Vitor Roque marcam

Os jogadores Flaco López, Emiliano Martínez, Agustín Giay e Joaquín Piquerez e o massagista Serginho

Palmeiras está escalado para o clássico diante do São Paulo

Mercado da Bola do Lance!

Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações

Pablo Neri, ex-Cruzeiro e contratado pelo Palmeiras

Palmeiras acerta contratação de Pablo Neri, destaque da base do Cruzeiro

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras x Flamengo: compare disputa pela liderança e chances de título no Brasileirão

Leila Pereira com microfone durante Confu

Leila Pereira critica falta de união entre clubes e defende liga organizada pela CBF

Arias tenta se livrar da marcação de Pretell no duelo entre Palmeiras e LDU pela Libertadores

Palmeiras tem dois obstáculos para manter invecibilidade em clássicos

Erling Haaland em ação durante jogo do Manchester City na Champions League

Agenda do futebol: cinco jogos imperdíveis neste fim de semana (12/09 e 13/09)

Abel Ferreira de braços cruzados e sorrindo

Decisão do STJD sobre Abel Ferreira, do Palmeiras, repercute: 'Até que enfim'