São Paulo é ponto fora da curva para Vitor Roque em meio à fase ruim no Palmeiras
Camisa 9 voltou a marcar pelo Palmeiras justamente contra o rival, adversário diante do qual tem bom histórico desde que chegou ao clube
Em meio a um momento de cobrança no Palmeiras, Vitor Roque encontrou novamente no Choque-Rei uma oportunidade para responder em campo. O gol marcado na vitória deste sábado (12) foi o terceiro do Tigrinho em sete jogos contra o Tricolor com a camisa alviverde, reforçando um retrospecto que contrasta com as dificuldades enfrentadas pelo camisa 9.
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O bom desempenho diante do rival, porém, não apaga as dificuldades que Vitor Roque vem enfrentando após passar por cirurgia no tornozelo esquerdo, em maio. O centroavante começou a ser mais cobrado nas últimas semanas por conta de sua instabilidade em campo, e o próprio técnico Abel Ferreira já falou publicamente sobre a necessidade de o jogador evoluir fisicamente para recuperar seu melhor momento.
Mas é possível que essa chave vire novamente com a boa apresentação no clássico que Vitor Roque mais se dá bem. Além dos três gols em sete jogos, o jogador também tem uma assistência. Ao todo, são quatro participações em gol, uma a cada 127 minutos em Choque-Rei, segundo dados do Sofascore.
— Agradecer a Deus pela oportunidade de vestir essa camisa, pelo gol, pela vitória. Agradecer também a toda equipe que vem me ajudando, ao professor. Pouco a pouco venho recuperando minha confiança, não é fácil passar por lesões, e desde o início do ano venho sofrendo com lesões que vêm me atrapalhado, mas é pouco a pouco, ir trabalhando para ajudar o Palmeiras melhor ainda — disse Vitor Roque, após a vitória desta 27ª rodada.
O retrospecto, porém, não começou no Palmeiras. Antes de chegar ao clube, Vitor Roque também marcou contra o São Paulo pelo Athletico-PR, em junho de 2023. Na ocasião, o atacante balançou as redes na derrota por 2 a 1, pelo Brasileirão.
Mesmo em meio ao momento de cobrança no Palmeiras, Vitor Roque tem no São Paulo um adversário diante do qual costuma aparecer. Ao balançar novamente as redes no Choque-Rei, o centroavante manteve o retrospecto positivo contra o Tricolor, como mostra o levantamento abaixo.
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Números de Vitor Roque em confrontos entre Palmeiras x São Paulo
|Data
|Jogo
|Min
|Participação
|Nota Sofascore
11/03/2025
PAL 1x0 SPFC
75 min
sem gol/assist
7.0
11/05/2025
PAL 1x0 SPFC
11 min
gol
7.2
05/10/2025
SPFC 2x3 PAL
90 min
gol
6.6
25/01/2026
PAL 3x1 SPFC
13 min
sem gol/assist
6,7
02/03/2026
PAL 2x1 SPFC
88 min
assistência
6.8
22/03/2026
SPFC 0x1 PAL
14 min
sem gol/assist
6.6
13/09/2026
PAL 2x0 SPFC
90 min
gol
6.8
Números de Vitor Roque em confrontos entre Athletico-PR x São Paulo
|31/07/2022
|CAP 1x0 SPFC
|70 min
|sem gol/assist
|7.1
22/06/2023
SPFC 2x1 CAP
82 min
gol
7.3
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