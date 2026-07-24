Palmeiras define retorno de Flaco e aguarda reforços contra o Atlético-MG Atacante tem retorno previsto para o início da próxima semana na Academia de Futebol

O Palmeiras aguarda o retorno de Flaco López no início da próxima semana. O atacante defendeu a seleção da Argentina durante a Copa do Mundo e recebeu período de descanso após a derrota na decisão, assim como os demais jogadores do elenco que participaram da competição.

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Flaco López passará por avaliação física em seu retorno. A tendência é que o atacante volte a ficar à disposição no duelo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, ou, no cenário mais provável, diante do Fortaleza, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

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Internamente, o Palmeiras entende que Flaco López precisa de um período para se desligar da Copa do Mundo e voltar a focar no clube, em razão da intensidade da competição, do tempo de concentração com a seleção e da ausência de descanso, de acordo com apuração do Lance!.

O Palmeiras retomou o Brasileirão com vitória sobre o Coritiba por 3 a 1, mesmo desfalcado e sem Flaco López. O resultado manteve a equipe com sete pontos de vantagem na liderança em relação ao vice-líder Flamengo.

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Palmeiras venceu o Coritiba pelo Brasileirão (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Palmeiras aguarda novidades contra o Atlético-MG

Três jogadores podem reforçar a equipe no duelo contra o Atlético-MG, no domingo. O atacante Vitor Roque e o meia-atacante Felipe Anderson estão próximos da forma física ideal e devem ficar à disposição.

Giay, por sua vez, será reavaliado nas próximas horas, assim como os demais jogadores entregues ao departamento médico. O lateral, porém, vive situação mais delicada em razão da entorse no tornozelo direito. Com a suspensão de Khellven, que recebeu o terceiro cartão amarelo, Abel Ferreira avalia novas opções para a posição.

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Entre as alternativas, a comissão técnica pode manter a linha defensiva com três jogadores, com Fuchs na vaga de Barboza, também suspenso. Na ala direita, Jhon Arias aparece como uma opção, enquanto Felipe Anderson também pode ser avaliado para a função, caso esteja recuperado da lesão.

Allan, outra possibilidade para o setor, também está indisponível. Entre os retornos, Paulinho volta após cumprir suspensão e está pronto para atuar por mais de um tempo.

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