logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Palmeiras define retorno de Flaco e aguarda reforços contra o Atlético-MG

Atacante tem retorno previsto para o início da próxima semana na Academia de Futebol

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
24/07/2026 14:09
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Flaco López, centroavante do Palmeiras, comemora gol na Libertadores
Flaco López, centroavante do Palmeiras, comemora gol na Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF / Folhapress)

O Palmeiras aguarda o retorno de Flaco López no início da próxima semana. O atacante defendeu a seleção da Argentina durante a Copa do Mundo e recebeu período de descanso após a derrota na decisão, assim como os demais jogadores do elenco que participaram da competição.

+ Palmeiras fica sem principal alvo da janela após permanência de Danilo no Botafogo

Flaco López passará por avaliação física em seu retorno. A tendência é que o atacante volte a ficar à disposição no duelo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, ou, no cenário mais provável, diante do Fortaleza, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Internamente, o Palmeiras entende que Flaco López precisa de um período para se desligar da Copa do Mundo e voltar a focar no clube, em razão da intensidade da competição, do tempo de concentração com a seleção e da ausência de descanso, de acordo com apuração do Lance!.

O Palmeiras retomou o Brasileirão com vitória sobre o Coritiba por 3 a 1, mesmo desfalcado e sem Flaco López. O resultado manteve a equipe com sete pontos de vantagem na liderança em relação ao vice-líder Flamengo.

continua após a publicidade
Maurício e elenco do Palmeiras comemorando
Palmeiras venceu o Coritiba pelo Brasileirão (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Palmeiras aguarda novidades contra o Atlético-MG

Três jogadores podem reforçar a equipe no duelo contra o Atlético-MG, no domingo. O atacante Vitor Roque e o meia-atacante Felipe Anderson estão próximos da forma física ideal e devem ficar à disposição.

Giay, por sua vez, será reavaliado nas próximas horas, assim como os demais jogadores entregues ao departamento médico. O lateral, porém, vive situação mais delicada em razão da entorse no tornozelo direito. Com a suspensão de Khellven, que recebeu o terceiro cartão amarelo, Abel Ferreira avalia novas opções para a posição.

continua após a publicidade

Entre as alternativas, a comissão técnica pode manter a linha defensiva com três jogadores, com Fuchs na vaga de Barboza, também suspenso. Na ala direita, Jhon Arias aparece como uma opção, enquanto Felipe Anderson também pode ser avaliado para a função, caso esteja recuperado da lesão.

Allan, outra possibilidade para o setor, também está indisponível. Entre os retornos, Paulinho volta após cumprir suspensão e está pronto para atuar por mais de um tempo.

continua após a publicidade

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing

Fora de Campo

Edu Dracena lamenta ausência de acordo do Palmeiras com Danilo: 'Importante'

Há 1 hora
Maurício e elenco do Palmeiras comemorando

Palmeiras

Tironi no Lance!: Palmeiras fecha o turno com pontuação recorde e boa perspectiva

Há 6 horas
Bom desempenho de Danilo é destacado por Denílson Show (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Palmeiras

Palmeiras fica sem principal alvo da janela após permanência de Danilo no Botafogo

Há 7 horas
Heittor ao lado de Abel Ferreira em treinamento pelo Palmeiras

Palmeiras

Cria da Academia e do Recife: atacante estreia no Palmeiras e tem Endrick como inspiração

Há 8 horas
Danilo, do Botafogo, em ação durante partida do Brasileirão

Fora de Campo

Fala de Danilo sobre negociação com Palmeiras viraliza: 'Está certo'

Há 8 horas
Danilo foi revelado pelo Palmeiras. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo FC)

Palmeiras

Leila Pereira se manifesta sobre fim das negociações com Botafogo por Danilo

Há 14 horas
Mais LANCE!
Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória

Danilo comenta negociação frustrada com Palmeiras e faz pedido ao Botafogo

Danilo em ação pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras reage à entrada de Danilo em Botafogo x Vitória

Danilo, do Botafogo, segurando camisa do Botafogo em homenagem a Seleção Brasileira.

Botafogo provoca o Palmeiras após entrada de Danilo; veja

Danilo não deixará o Botafogo rumo ao Palmeiras

Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras

Yuri Matias em ação pelo Ajman do Emirados Árabes Unidos

Yuri Matias celebra chegada de reforços no Ajman

Vitor Roque deve estar à disposição para enfrentar o Atlético-MG

Vitor Roque e Felipe Anderson podem reforçar o Palmeiras contra o Atlético-MG

Maurício ajoelhado em comemoração de gol durante Coritiba x Palmeiras

ANÁLISE: Palmeiras mostra melhor versão com Abel no Brasileirão e empilha recordes

Miguel Bilong, camaronês que integra a base do Palmeiras

Espanhóis comparam joia do Palmeiras a Eto'o: 'Garantiu o futuro'

Barboza em estreia pelo Palmeiras

Palmeiras tem trio suspenso e soma sete desfalques para sequência do Brasileirão

Danilo, alvo do Palmeiras, durante partida pelo Botafogo

Palmeiras vive momento decisivo por Danilo e aguarda definição do Botafogo no Brasileirão

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, do Palmeiras

Auxiliar de Abel comenta negociação do Palmeiras por Danilo e defende elenco: 'Melhores são nossos'

Barboza em estreia pelo Palmeiras

Torcida do Palmeiras avalia estreia de Alexander Barboza

Maurico comemora o gol do Palmeiras contra o Coritiba pelo Brasileirão.jpeg

Mauricio admite interesse do exterior após Copa e reforça foco no Palmeiras