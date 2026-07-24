logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Escalação: Abel conta com retornos, e Paulinho mira vaga como titular do Palmeiras

Alviverde volta a campo no domingo, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
24/07/2026 15:39
Favorite o Lance! no Google
Vitor Roque e Paulinho durante treino do Palmeiras
Paulinho ao lado de Vitor Roque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras terá alguns retornos para a partida contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, mas ainda convive com uma série de desfalques em todos os setores do campo. Suspenso diante do Coritiba, Paulinho volta a ficar à disposição e pode, pela primeira vez na temporada, iniciar uma partida como titular.

+ Palmeiras define retorno de Flaco e aguarda reforços contra o Atlético-MG

Para o duelo, Abel Ferreira não terá os atacantes Allan, Flaco López e Ramón Sosa. Vitor Roque também segue como baixa, enquanto busca recuperar a forma física ideal após período afastado por lesão no tornozelo.

continua após a publicidade

Com isso, Paulinho aparece como favorito para ser titular neste domingo, diante de sua ex-equipe. Luighi também poderia surgir como opção, mas foi emprestado ao New York City, da MLS, até o término da atual temporada. O jovem Heittor, que estreou no último jogo, será relacionado e também aparece como alternativa para Abel Ferreira.

Após a vitória em Curitiba por 3 a 1, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos seguiram um cronograma de recuperação física, com atividades regenerativas na academia e nas salas de recovery e neurociência. Os demais atletas foram ao gramado para um treino técnico de enfrentamentos.

continua após a publicidade
Paulinho, atacante do Palmeiras
Paulinho durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Desfalques no Brasileirão

O Palmeiras terá baixas por problemas físicos, suspensão e folga contra o Atlético-MG. Giay, Felipe Anderson e Vitor Roque ainda são dúvidas. O lateral-direito vive cenário mais delicado após entorse no tornozelo direito, enquanto a dupla ofensiva deve voltar, mas com restrição de minutos.

Abel Ferreira não contará com Khellven, Alexander Barboza, Ramón Sosa e Allan, todos suspensos. Flaco López, por sua vez, permanece fora após receber período de descanso depois da participação na Copa do Mundo. Jefté, que passou por cirurgia no joelho, retorna apenas na próxima temporada.

continua após a publicidade

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Jhon Arias, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio e Paulinho.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (26), a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão. Com 44 pontos, a equipe de Abel Ferreira lidera a competição, sete à frente do vice-líder Flamengo.

continua após a publicidade

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Renato Gaúcho sentado no banco de reservas durante jogo do Vasco na Copa Sul-Americana

Futebol Nacional

Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Há 13 minutos
Flaco López, centroavante do Palmeiras, comemora gol na Libertadores

Palmeiras

Palmeiras define retorno de Flaco e aguarda reforços contra o Atlético-MG

Há 1 hora
Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing

Fora de Campo

Edu Dracena lamenta ausência de acordo do Palmeiras com Danilo: 'Importante'

Há 3 horas
Maurício e elenco do Palmeiras comemorando

Palmeiras

Tironi no Lance!: Palmeiras fecha o turno com pontuação recorde e boa perspectiva

Há 8 horas
Bom desempenho de Danilo é destacado por Denílson Show (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Palmeiras

Palmeiras fica sem principal alvo da janela após permanência de Danilo no Botafogo

Há 9 horas
Heittor ao lado de Abel Ferreira em treinamento pelo Palmeiras

Palmeiras

Cria da Academia e do Recife: atacante estreia no Palmeiras e tem Endrick como inspiração

Há 9 horas
Mais LANCE!
Danilo, do Botafogo, em ação durante partida do Brasileirão

Fala de Danilo sobre negociação com Palmeiras viraliza: 'Está certo'

Danilo foi revelado pelo Palmeiras. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo FC)

Leila Pereira se manifesta sobre fim das negociações com Botafogo por Danilo

Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória

Danilo comenta negociação frustrada com Palmeiras e faz pedido ao Botafogo

Danilo em ação pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras reage à entrada de Danilo em Botafogo x Vitória

Danilo, do Botafogo, segurando camisa do Botafogo em homenagem a Seleção Brasileira.

Botafogo provoca o Palmeiras após entrada de Danilo; veja

Danilo não deixará o Botafogo rumo ao Palmeiras

Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras

Yuri Matias em ação pelo Ajman do Emirados Árabes Unidos

Yuri Matias celebra chegada de reforços no Ajman

Vitor Roque deve estar à disposição para enfrentar o Atlético-MG

Vitor Roque e Felipe Anderson podem reforçar o Palmeiras contra o Atlético-MG

Maurício ajoelhado em comemoração de gol durante Coritiba x Palmeiras

ANÁLISE: Palmeiras mostra melhor versão com Abel no Brasileirão e empilha recordes

Miguel Bilong, camaronês que integra a base do Palmeiras

Espanhóis comparam joia do Palmeiras a Eto'o: 'Garantiu o futuro'

Barboza em estreia pelo Palmeiras

Palmeiras tem trio suspenso e soma sete desfalques para sequência do Brasileirão

Danilo, alvo do Palmeiras, durante partida pelo Botafogo

Palmeiras vive momento decisivo por Danilo e aguarda definição do Botafogo no Brasileirão

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, do Palmeiras

Auxiliar de Abel comenta negociação do Palmeiras por Danilo e defende elenco: 'Melhores são nossos'