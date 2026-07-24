Escalação: Abel conta com retornos, e Paulinho mira vaga como titular do Palmeiras Alviverde volta a campo no domingo, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão

O Palmeiras terá alguns retornos para a partida contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, mas ainda convive com uma série de desfalques em todos os setores do campo. Suspenso diante do Coritiba, Paulinho volta a ficar à disposição e pode, pela primeira vez na temporada, iniciar uma partida como titular.

+ Palmeiras define retorno de Flaco e aguarda reforços contra o Atlético-MG

Para o duelo, Abel Ferreira não terá os atacantes Allan, Flaco López e Ramón Sosa. Vitor Roque também segue como baixa, enquanto busca recuperar a forma física ideal após período afastado por lesão no tornozelo.

continua após a publicidade

Com isso, Paulinho aparece como favorito para ser titular neste domingo, diante de sua ex-equipe. Luighi também poderia surgir como opção, mas foi emprestado ao New York City, da MLS, até o término da atual temporada. O jovem Heittor, que estreou no último jogo, será relacionado e também aparece como alternativa para Abel Ferreira.

Após a vitória em Curitiba por 3 a 1, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos seguiram um cronograma de recuperação física, com atividades regenerativas na academia e nas salas de recovery e neurociência. Os demais atletas foram ao gramado para um treino técnico de enfrentamentos.

continua após a publicidade

Paulinho durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Desfalques no Brasileirão

O Palmeiras terá baixas por problemas físicos, suspensão e folga contra o Atlético-MG. Giay, Felipe Anderson e Vitor Roque ainda são dúvidas. O lateral-direito vive cenário mais delicado após entorse no tornozelo direito, enquanto a dupla ofensiva deve voltar, mas com restrição de minutos.

Abel Ferreira não contará com Khellven, Alexander Barboza, Ramón Sosa e Allan, todos suspensos. Flaco López, por sua vez, permanece fora após receber período de descanso depois da participação na Copa do Mundo. Jefté, que passou por cirurgia no joelho, retorna apenas na próxima temporada.

continua após a publicidade

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Jhon Arias, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio e Paulinho.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (26), a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão. Com 44 pontos, a equipe de Abel Ferreira lidera a competição, sete à frente do vice-líder Flamengo.

continua após a publicidade

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições